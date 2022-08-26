Предупреждение, штраф и лишение прав: в Мариуполе родителей заставляют отдавать детей в школы оккупантов

В Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать детей в школы, которые будут работать по программам РФ. Связано это с тем, что не все желают учиться в оккупационных заведениях. В то же время пытаются приобщить детей к онлайн образованию в Украине.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Именно поэтому оккупационные власти прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав и изъятию детей из семей. Профессионалы, пошедшие на сотрудничество с новой "властью" массово рассылают сообщения с угрозами родителям. В них указывают: при условии проживания в городе и не приобщения к оккупационным школам, дети после предупреждений и штрафа будут изъяты из семей принудительно.

"Если ваш ребенок не выходит, мы передаем данные в департамент, они – в полицию, к вам приезжают. Первый раз – предупреждение, потом штраф 40 тыс. рублей, во время третьего раза вас лишают родительских прав. Решать вам, выбирать вам", — говорится в сообщениях кафиров.

Педагоги-коллаборанты также указывают, что "дистанционного обучения на нашей освобожденной территории не будет".

Как сообщалось, во временно оккупированном россиянами Мариуполе до сих пор проблемы с водоснабжением, из-за чего местные жители не снабжены питьевой водой. Так что мариупольцам приходится черпать воду из луж.

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