Предусмотрено ли наказание за прослушивание российских песен на улице: что говорит юрист

Граждане имеют право обращаться в полицию, если обнаружили потребление в публичных местах русскоязычного контента / © Pexels

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Украинское законодательство запрещает прослушивание русскоговорящего контента в публичных местах. В то же время из-за пробелов в законе наказаний за такие нарушения фактически нет.

Об этом сообщил юрист Руслан Ружицкий в комментарии hromadske.

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий запрет на публичное использование российской музыки, а также фонограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию.

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Подобные решения принимаются и на местном уровне. К примеру, мораторий на публичное использование русскоговорящего продукта Киевсовет принял в июне 2023 года.

Однако ответственности за такое нарушение не предусмотрели. Для этого необходимы изменения в закон, за которые депутаты до сих пор не взялись, объяснил юрист.

По его словам, есть три сценария того, как могут развиваться события в случае такого нарушения. Так, если компания на людях слушает российскую музыку и при этом употребляет алкоголь, на нее могут составить админпротокол из-за распития спиртного.

Если люди при прослушивании такой музыки нарушают общественный порядок, они могут составить протокол за мелкое хулиганство.

Однако админпротокола может и не быть, если компания вежливо отреагирует на замечания и прекратит прослушивание музыки.

В ответе на запрос журналистов в полиции отметили, что граждане имеют право вызывать правоохранителей в подобных случаях, однако они «осуществляют превентивную и профилактическую деятельность», направленную прежде всего на предотвращение совершения таких нарушений.

Если админпротокол составляют на подростков в возрасте 16-18 лет, к ним могут быть применены следующие меры воздействия:

обязательство публично или в другой форме извиниться;

предупреждение;

выговор или строгий выговор;

передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющим, или под надзор педагогическому или трудовому коллективу по их согласию, а также отдельным гражданам по их просьбе.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум братьям 21 и 22 лет в умышленном убийстве приятеля после ссоры из-за российской музыки. Мужчины поссорились из-за того, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать российскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить. Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой добил его по голове кастрюлей.