Предварительно стало известно, чем Россия нанесла удар по Харькову

Продолжается спасательная операция.
РФ попала по многоэтажке на Салтовке 500-килограммовой бомбой из УМПК.
Об этом сообщил Общественному предварительные данные начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
По его словам, девять раненых находятся в состоянии средней тяжести.
"Мы проверяем, есть ли еще люди под завалами, пока информации о пропавших без вести в полицию не поступало. Это очередной террористический акт со стороны россиян, атаковать в 3:30 гражданский город — это военное преступление", — сказал Болвинов.
Напомним, что в результате вражеской атаки по Харькову по состоянию на этот час зафиксировано 25 пострадавших, среди них — младенец.
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