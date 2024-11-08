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Предварительно стало известно, чем Россия нанесла удар по Харькову

Предварительно стало известно, чем Россия нанесла удар по Харькову

Пострадавшим в Харькове оказывают медицинскую помощь / Фото: Суспільне

Продолжается спасательная операция.

РФ попала по многоэтажке на Салтовке 500-килограммовой бомбой из УМПК.

Об этом сообщил Общественному предварительные данные начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, девять раненых находятся в состоянии средней тяжести.

"Мы проверяем, есть ли еще люди под завалами, пока информации о пропавших без вести в полицию не поступало. Это очередной террористический акт со стороны россиян, атаковать в 3:30 гражданский город — это военное преступление", — сказал Болвинов.

Напомним, что в результате вражеской атаки по Харькову по состоянию на этот час зафиксировано 25 пострадавших, среди них — младенец.

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