"Предваряют боевые действия": в ГУР предупредили о тревожных шагах Кремля против стран НАТО

Скибицкий

Реклама

Россия сейчас представляет для стран НАТО наибольшую угрозу в виде гибридных операций. В частности, речь идет об использовании неизвестных беспилотников, информационных кампаний и поддержке пророссийских политических движений.

Об этом представитель ГУР заявил в интервью "РБК-Украина".

Реклама

По его словам, с весны страны Альянса неоднократно сталкивались с появлением неизвестных дронов. В частности, Румыния и Польша уже начали сбивать такие воздушные цели.

Реклама

В то же время, Россия усиливает информационные кампании против стран НАТО.

"В информационном пространстве распространяются нарративы с дискредитацией "натовского" вооружения", - отметил представитель украинской разведки.

Еще одним проявлением гибридной деятельности РФ он назвал активизацию лояльных к Москве политических движений и общественных организаций в странах Альянса.

В ГУР отмечают, что подобные гибридные меры могут быть одним из сигналов подготовки к более масштабному конфликту.

Реклама

«Это все гибридные мероприятия, проводимые Россией. Но если посмотреть в теорию и историю, они обычно предшествуют боевым действиям. То есть, это один из индикаторов, который может указывать на подготовку к конфликту», — пояснил представитель разведки.

Россия готовится к возможному конфликту к 2030 году

По оценке украинской разведки Россия в своих планах готовится к войне со странами НАТО до 2030 года. В то же время, сам Альянс открыто предупреждает, что до этого времени РФ может получить способность вести более активные боевые действия против его государств-членов.

«Поэтому они корректируют бюджет, проводят мероприятия боевой подготовки, развертывают предприятия ОПК, обучение, направленное на подготовку к военному конфликту с РФ с использованием современных подходов», — отметил представитель ГУР.

Как мы писали, по данным The Telegraph, Россия создала сеть из 10 секретных баз с пусковыми площадками для дальнобойных ударных дронов. Часть из них уже используется для атак по Украине, а их расположение потенциально позволяет российским БПЛА достигать территории стран НАТО, в частности Варшавы. В НАТО заявили, что следят за военными возможностями РФ и усиливают защиту восточного фланга и противодействие беспилотникам. В Альянсе также планируют в течение пяти лет инвестировать около $40 млрд в борьбу с дронами.

Реклама

Новости партнеров