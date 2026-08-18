Предвещает беду и не встречается в Украине: под Днепром заметили необычную птицу (фото)

Чёрный лебедь. Фото: Майк Леманн, Майк Швейцария/CC BY-SA 3.0

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На реке Самара в Днепропетровской области заметили необычную для Украины птицу — чёрного лебедя. Он появился на пляже в районе Вороновки и, по словам очевидцев, совсем не боится людей.

Об этом сообщило издание УНИАН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Черные лебеди не образуют в Украине устойчивых диких популяций. Естественный ареал обитания этого вида охватывает Австралию и Тасманию, однако этих птиц содержат в зоопарках, парках и частных хозяйствах в разных странах мира.

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То, что лебедь на Самаре спокойно подходит к отдыхающим, может свидетельствовать о том, что раньше он жил в неволе. В то же время точно неизвестно, откуда именно птица оказалась на водоеме.

Ранее чёрных лебедей уже замечали на Киевском и Бурштынском водохранилищах, в «Тузловских лиманах» в Одесской области, а также вблизи Днепра и Луцка.

Черный лебедь. Фото: «Полезная газета» города Самара

Почему черного лебедя связывают с несчастными событиями

В древности в Европе этой необычной птице приписывали мистическое значение. Существовало поверье, что чёрный лебедь в полёте якобы предвещает плохие новости, болезни или другие беды. А появление одной такой птицы среди белых лебедей воспринимали как знак грядущих испытаний или потрясений.

Со временем выражение «черный лебедь» приобрело иное значение. Сегодня им называют неожиданное и труднопредсказуемое событие, влекущее за собой серьезные последствия.

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Сам чёрный лебедь (Cygnus atratus) относится к семейству утиных. Взрослые птицы достигают в высоту 110–140 см и могут весить от 4 до 8 кг. У них чёрное оперение и характерный ярко-красный клюв с белой полосой. Питаются преимущественно водными растениями, водорослями и зерном.

Напомним, ранее жители Обуховского района Киевской области стали свидетелями удивительного зрелища: сотни аистов одновременно слетались в одно место в селе.

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