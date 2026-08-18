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- Украина
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Предвещает беду и не встречается в Украине: под Днепром заметили необычную птицу (фото)
Редкого для Украины чёрного лебедя заметили на реке Самара. Появление птицы привлекло внимание не только из-за её необычной окраски — с чёрными лебедями издавна связывали мрачные суеверия.
На реке Самара в Днепропетровской области заметили необычную для Украины птицу — чёрного лебедя. Он появился на пляже в районе Вороновки и, по словам очевидцев, совсем не боится людей.
Об этом сообщило издание УНИАН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Черные лебеди не образуют в Украине устойчивых диких популяций. Естественный ареал обитания этого вида охватывает Австралию и Тасманию, однако этих птиц содержат в зоопарках, парках и частных хозяйствах в разных странах мира.
То, что лебедь на Самаре спокойно подходит к отдыхающим, может свидетельствовать о том, что раньше он жил в неволе. В то же время точно неизвестно, откуда именно птица оказалась на водоеме.
Ранее чёрных лебедей уже замечали на Киевском и Бурштынском водохранилищах, в «Тузловских лиманах» в Одесской области, а также вблизи Днепра и Луцка.
Почему черного лебедя связывают с несчастными событиями
В древности в Европе этой необычной птице приписывали мистическое значение. Существовало поверье, что чёрный лебедь в полёте якобы предвещает плохие новости, болезни или другие беды. А появление одной такой птицы среди белых лебедей воспринимали как знак грядущих испытаний или потрясений.
Со временем выражение «черный лебедь» приобрело иное значение. Сегодня им называют неожиданное и труднопредсказуемое событие, влекущее за собой серьезные последствия.
Сам чёрный лебедь (Cygnus atratus) относится к семейству утиных. Взрослые птицы достигают в высоту 110–140 см и могут весить от 4 до 8 кг. У них чёрное оперение и характерный ярко-красный клюв с белой полосой. Питаются преимущественно водными растениями, водорослями и зерном.
Напомним, ранее жители Обуховского района Киевской области стали свидетелями удивительного зрелища: сотни аистов одновременно слетались в одно место в селе.