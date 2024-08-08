"Предъявить чек": Кудрицкий объяснил, зачем оцениваются убытки от российских атак по энергосистеме

"Укрэнерго" и "Нефтегаз" уже много лет находятся в процессе судебных исков в Россию.

Украина должна проводить эксперту оценку ущерба в государственной энергосистеме, нанесенного российскими ракетными обстрелами, поскольку это будет поводом затем "предъявить чек" агрессорам в международных судах.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Общественное.

"Когда мы говорим о подсчете убытков, это дело делается не только для того, чтобы мы все постигли "глубины глубин" и масштабы наших проблем. Также это дело должно делаться для очень практической, прагматичной, конкретной цели: мы должны будем – и уже имеем" начинать действительно это делать – предъявлять чек агрессору", — заявил глава "Укрэнерго".

Кроме того, он напомнил, что "Укрэнерго" и "Нефтегаз" уже много лет находятся в процессе судебных исков в Россию, которая незаконно присвоила себе активы данных компаний.

"И в этом процессе нужно будет не просто показать какие-то бухгалтерские реестры с первоначальной и остаточной стоимостью активов, правоустанавливающими документами на эти активы. Надо будет реально представить тонны – я сейчас говорю без шуток и преувеличений – тонны доказательств. Поэтому, когда мы говорим о цифрах, очень важно, чтобы мы оставляли как можно меньше места для предположений и суждений – и как можно больше основывали их на фактах и несомненных выводах", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Буданов рассказал, может ли Россия полностью уничтожить украинскую энергосистему.

Кроме того, мы также информировали, что Украина добилась ареста замка в Италии, принадлежавшего бизнесмену российского происхождения.

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