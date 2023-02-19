Предыдущая тактика ракетных ударов РФ провалилась: Гуменюк рассказала о новых уловках окупантов

Российские оккупационные войска стали чаще наносить ракетные удары по Украине. Таким образом, армия страны-агрессора стремится истощить силы противовоздушной обороны.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей и эффективность работы нашей ПВО им очень донимала, поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать местоположение этих систем", – объяснила Гуменюк.

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Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объясняла, что силы обороны Украины не сбивают запущенные Россией воздушные шары, чтобы не разоблачать позиции наших средств ПВО. По ее словам, эти шары – это способы разведки, откуда сработает наша противовоздушная оборона.

Также ранее Наталья Гуменюк предупредила, что в Украине остается угроза массированного ракетного удара со стороны России, поэтому украинцы должны быть готовыми к таким атакам.

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