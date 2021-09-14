Преимущественно солнечно и тепло: прогноз погоды в Украине на вторник, 14 сентября

Преимущественно солнечно и тепло: прогноз погоды в Украине на вторник, 14 сентября

На юге и востоке днем столбики термометров поднимутся до +29°.

Во вторник, 14 сентября, в Украине будет тепло и преимущественно сухо.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране будет преимущественно без осадков, лишь на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

В Киеве 14 сентября также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 год. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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