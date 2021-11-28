Преимущественно сухо и днем до 14° тепла: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 ноября

Преимущественно сухо и днем до 14° тепла: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 ноября

Ночью и утром местами туман.

В воскресенье, 28 ноября, в Украине будет преимущественно сухая и достаточно теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране осадки почти не ожидаются, лишь на западе страны, днем и в южной части небольшие дожди. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в западных и северных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве 28 ноября ожидается облачная с прояснениями и без существенных осадков погода. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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