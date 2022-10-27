Преимущественно сухо и до 19° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 октября

Пятница, 28 октября, в Украине будет преимущественно сухой и достаточно теплой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 28 октября в стране будет преимущественно сухо, лишь в восточных областях ночью местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в западных и Винницкой областях туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°, днем 10-15°, на Прикарпатье и в Одесской области до 19°, в восточных областях 7-12°.

В Киеве 28 октября будет без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что в Украину пришло второе бабье лето. Оно, по его прогнозам, продлится до 4-6 ноября. После чего резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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