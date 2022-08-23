Преимущественно сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на День Независимости, 24 августа

Среда, 24 августа, День Независимости Украины, будет преимущественно сухим и жарким, дожди возможны только на Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 24 августа в стране будет без осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной и восточной частях страны местами до 22°, днем 29-34°, в западных областях 26-31°, в Карпатах и горах Крыма ночью 11-16°, днем 20-25°.

24 августа в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях, 25 августа в северных, восточных, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также читайте Прогноз погоды на август-2022: каким будет последний месяц лета

В Киеве 24 августа будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. 24-25 августа в столице и области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также: