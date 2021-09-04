Преимущественно сухо, но довольно прохладно: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 сентября

Преимущественно сухо, но довольно прохладно: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 сентября

Ночью столбики термометров будут опускаться до 2-7°.

В первое воскресенье этой осени, 5 сентября, в Украине будет сухо, но довольно прохладно.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь днем в северных областях, Карпатах и на крайнем юге страны местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, на Закарпатье и юге страны ночью 6-11°, на побережье морей до 15°, днем 16-21°. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с, в южной части и Приазовье 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, 5 сентября антициклон вытеснит фронт, а поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только северную часть затронет влажность — там возможны небольшие дожди. Температура воздуха в течение дня 14-19°, в южной части комфортнее — 19-24°.

В Киеве возможны периодические дожди. Ночь — холодная, а в течение дня ожидается 15-16°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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