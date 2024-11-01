"Преимущество не на нашей стороне": Жорин заявил об очень сложной ситуации на фронте

Пока на фронте сложилась тяжелая и очень сложная ситуация. Продвижение войск Российской Федерации может иметь очень серьезные последствия.

Об этом заявил украинский военный, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью YouTube-каналу "РозмовакаА".

"Сейчас преимущество не на нашей стороне. Это касается абсолютно всех направлений. Россияне давят и накапливают силы. Сейчас их (ресурсов – Ред.) хватает. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было говорить, что на юге и Куп Даже во время ротации подразделения по более тяжелому направлению бросали на более спокойное и наоборот. Сейчас таких направлений нет — некуда менять, чтобы было немного спокойнее", — рассказал Жорин.

По его словам, сейчас по всем направлениям на линии фронта продолжаются очень сложные бои. Поэтому, отмечает военный 3-й ОШБр, нужно сконцентрироваться на том, чтобы стабилизировать линию.

"В некоторых случаях это очень критично выглядит. Например, Покровское и Торецкое направления. Там совсем плохие дела", — подчеркнул он.

Напомним, на юге Украины может возникнуть еще одна угроза. Российские оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.

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