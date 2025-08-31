Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

После прекращения боевых действий на фронте для Украины будет критически важным сохранить уровень финансовой поддержки со стороны союзников и партнеров, потому что на Западе будет большой соблазн уменьшить финансирование.

Об этом заявил украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью LIGAnet.

По его словам, для Украины важны не только гарантии безопасности от западных партнеров для сдерживания новой российской агрессии, но и продолжение финансовой поддержки.

Реклама

«Я не уверен, что после какой-то точки вокруг прекращения огня, если будут такие договоренности, мы сохраним сегодняшний уровень финансовой поддержки. Многие из тех, с кем я общаюсь, также в этом не уверены — в Европе и в США. Они исходят из того, что после снижения уровня эскалации, как они любят говорить, нужно меньше денег. И они об этом непублично мечтают», — отметил Климкин.

Украинский дипломат отметил, что европейцы могли бы принять решение относительно замороженных российских активов, но не решаются на это.

«Я очень скептически отношусь, что они примут какие-то большие решения — поскольку для них это стабильность финансовых рынков, для них это привлекательность, они на этом живут. А вторая более широкая история заключается в том, что Европейский Союз для них должен быть безопасным местом для размещения капиталов со всего мира», — пояснил он.

Павел Климкин отметил, что Украине после прекращения боевых действий нужна будет поддержка и военная, и безопасность, и экономическая.

Реклама

«Наша безопасность может быть обеспечена только, если Украина становится полноправной частью Запада. Никаких других вариантов для нашей безопасности нет», — подытожил он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоится «европейский трек» переговоров о гарантиях безопасности.По его словам, встречи будут организованы на уровне лидеров, чтобы поставить точку в этом вопросе.