Прекращение консульских услуг: юристы критикуют, мужчины не планируют становиться на учет и возвращаться

Украинские власти распродались приостановить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. Юристы подвергли критике невыборочный подход, а украинские мужчины в Германии заявляют, что возвращаться не собираются.

Об этом говорится в публикации DW.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам призывного возраста, находящимся за границей. Украинцев, которые не станут на военный учет, власти хотят ограничить в праве на консульские услуги за рубежом. В тот же день госпредприятие "Документ" заявило о приостановке выдачи документов за границей.

Стать на военный учет за границей – комментарии юристов

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, все находящиеся за рубежом мужчины-граждане Украины будут обязаны стать на военный учет.

Однако киевская адвокат Анна Ищенко отметила, что пока не известно, как именно это сделать за пределами страны и какие именно документы нужно подать. Юрист говорит, что это еще предстоит установить своим постановлением Кабмину.

Пока из мобилизационного закона следует одно: под него подпадают все без исключения мужчины-граждане Украины – и те, кто уехал после полномасштабного вторжения России, и те, кто живет за границей с самого рождения.

Как пояснила Ищенко, мужчины с украинским паспортом должны будут встать на военный учет в течение 30 дней с момента принятия постановления правительства, которое подробно пропишет соответствующий порядок. Те, кто уже состоит на учете, должны будут в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации уточнить адрес проживания, предоставить свой актуальный номер телефона, адрес электронной почты и другие персональные данные, рассказала адвокат. Отмечается, что кроме отказа от предоставления консульских услуг, тех, кто этого не сделает, ждет штраф.

Если не стать на военный учет, мужчинам за границей грозят штрафы

Закон о мобилизации предусматривает, что услуги в украинских консульствах будут предоставляться только после уточнения: выполнил ли гражданин обязанность по военному учету. Если мужчина его не выполнит, то кроме отказа в услугах получит еще и штраф от 510 до 850 грн. В случае повторного нарушения – штраф до 1700 грн.

Как отметила Ищенко, на рассмотрении Верховной Рады находится также законопроект, который увеличивает штраф за нарушение правил военного учета в условиях военного положения до 22,5 тыс. грн.

"Неуплата штрафа в течение 10 дней может привести к открытию исполнительного производства и внесению лица в реестр должников, что влечет еще целый ряд ограничений в правах, в частности, по распоряжению имуществом и праву вести предпринимательскую деятельность. Процедура снятия этих ограничений может занимать до полугода ", – предостерегла адвокат.

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Украинские власти ждут многочисленные судебные иски

Ищенко прогнозирует, что украинские власти ждут многочисленные судебные иски из-за непропорциональной жесткости в штрафах против всех украинских мужчин за рубежом.

"Суды в таких случаях должны установить, приняты ли соответствующие решения органов власти благоразумно, добросовестно и с соблюдением принципа равенства граждан перед законом. Кроме того, действия власти должны быть пропорциональными — должна быть взаимосвязь между последствиями для граждан и целями, на достижение которых направлено это решение", – объяснила юрист.

По ее мнению, несмотря на условия военного времени, эти решения власти принципу пропорциональности не соответствуют.

Дискриминационный подход видит и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Он обеспокоен, что в будущем власти могут отказывать нарушителям мобилизации в помощи даже в экстренных ситуациях.

Правозащитник считает, что из-за проблем с консульскими услугами украинцы будут искать другое гражданство, даже через статус беженца или другие процедуры, чтобы выйти из этого "неудобного" гражданства. Павличенко не исключает, что украинцы будут жаловаться в суд из-за новых норм, апеллируя, в частности, к Европейской конвенции по правам человека.

Как отметили в DW, юристы сомневаются, что проблемы с доступом к консульским услугам остановит тех, кто уезжает из Украины, не желая ее защищать.

Мужчины за границей не хотят становиться на учет и возвращаться в Украину

Бывший киевлянин Олег – отец троих детей, уехавший из Украины легально – сказал в комментарии изданию, что не собирается становиться на военный учет. Он боится оказаться на войне, хотя и освобожден от службы как многодетный отец.

"Я не могу оставить жену саму с тремя детьми и уйти воевать", – сказал Олег.

Еще один бывший киевлянин Богдан уверен в том, что нововведения не будут влиять на мобилизацию. Мужчина рассказал, что выехал из Украины нелегально, в обход пограничного контроля, и через Молдову уехал в Германию, где получил временную защиту. Богдан ни при каких обстоятельствах не планирует возвращаться.

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Мужчина уверен, что санкции против тех, кто не станет на военный учет, не убедят тех, кто сознательно выехал в Германию во время войны: "Напротив, это еще больше демонстрирует, что не надо возвращаться. Потому что власти страны делают многое для того, чтобы тебе было неудобно, некомфортно, плохо, и чтобы ты, собственно, не возвращался туда".

Богдан радуется, что успел недавно сделать себе новый загранпаспорт.

"В 2032 году, когда мне нужно будет оформлять новый паспорт, я надеюсь, у меня будет другое гражданство, возможно, немецкое", – сказал мужчина.

Он убежден, что даже без доступа к консульским услугам или после истечения срока действия паспорта у него не возникнет проблем в Германии.

Напомним, вечером 23 апреля МИД Украины пояснило, что введенные ограничения по принятию заявлений на совершение консульских действий являются временными и связаны с недавно принятым законом о мобилизации, который должен вступить в силу 18 мая. Исключение – только заявления об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИД приостановил консульские услуги! К чему готовиться мужчинам за границей?

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