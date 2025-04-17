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- Украина
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Прекращение огня между Украиной и РФ: кто может представлять Европу на переговорах
Вопросы судьбоносного значения без участия нашего государства не будут решаться.
Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах по прекращению огня. Речь идет о роли страны как коммуникатора.
Об этом в эфире "Мы Украина" сказал эксперт-международник, ведущий специалист Дипломатической академии Украины при МИД 2020-2023 гг. Станислав Желиховский.
"Возможно, мы увидим то, что Франция действительно в дальнейшем будет играть важную роль - как страна, которая скажем так является "локомотивом" европейских процессов, включая безопасность и, в частности, поддержку нашего государства. Франция может играть роль сопряженного звена или коммуникатора между странами свободного мира и РФ", — отметил Желихов.
И важно, добавляет он, что украинская делегация принимает участие во всех этих мероприятиях.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф готовятся к визиту в Париж в конце этой недели. По данным двух источников, знакомых с планами, визит охватит переговоры с Францией по ключевым геополитическим вопросам.