Прекращение огня между Украиной и РФ: кто может представлять Европу на переговорах

Переговоры по прекращению огня / © ТСН.ua

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Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах по прекращению огня. Речь идет о роли страны как коммуникатора.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал эксперт-международник, ведущий специалист Дипломатической академии Украины при МИД 2020-2023 гг. Станислав Желиховский.

"Возможно, мы увидим то, что Франция действительно в дальнейшем будет играть важную роль - как страна, которая скажем так является "локомотивом" европейских процессов, включая безопасность и, в частности, поддержку нашего государства. Франция может играть роль сопряженного звена или коммуникатора между странами свободного мира и РФ", — отметил Желихов.

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И важно, добавляет он, что украинская делегация принимает участие во всех этих мероприятиях.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Виткофф готовятся к визиту в Париж в конце этой недели. По данным двух источников, знакомых с планами, визит охватит переговоры с Францией по ключевым геополитическим вопросам.