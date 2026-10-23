Прекращение огня в Олешках: Белый дом объявил о договоренности Украины и России

Прекращение огня в Олешках 29 октября — Белый дом назвал дату / © Фото из открытых источников

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Украина и Россия договорились о локальном перемирии в Олешках Херсонской области от 29 октября. Соответствующую договоренность достигли при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщили в Белом доме.

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Договоренность предусматривает временное прекращение всех военных действий в городе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через обозначенный безопасный проход.

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По информации Белого дома, Мелания Трамп и её представитель напрямую сотрудничали с украинским и российским руководством. Первая леди инициировала переговоры и согласовала со сторонами цели, сроки, технические процедуры и условия локального прекращения огня.

«Ситуация в Олешках критическая. Олешки — это прифронтовый город, охваченный войной, который находится на грани катастрофы. Население, оставшееся в Олешках, состоит преимущественно из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде. Жители Олешек имеют ограниченный доступ к электроэнергии, живут среди заминированных дорог и подвергаются регулярным военным атакам», — отметила Мелания Трамп.

В соответствии с договоренностью, гражданские представители обеих стран будут посещать местных жителей, чтобы определить, в какой помощи они нуждаются.

«Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и будут доставлены в желаемое место назначения. Я ожидаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые — в Украину», — добавила Трамп.

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Кроме того, за ходом процесса на местах будет следить независимая американская медиаорганизация. Она будет сопровождать украинские и российские команды и документировать их работу, чтобы способствовать соблюдению пожеланий семей относительно эвакуации.

Как отметили в Белом доме, ситуацию в Олешках обсудили в ходе частной беседы на мероприятии Мелании Трамп «Вместе будем содействовать будущему» в Нью-Йорке, которое состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН.

После этого первая леди США и её представитель воспользовались каналом связи с Украиной и Россией. Обе страны назначили группы для координации необходимых мер, в частности разминирования. По словам Трамп, с тех пор все стороны работали круглосуточно.

Реакция ОП на заявление Белого дома

В то же время в Офисе президента Украины прокомментировали сообщение Белого дома о достижении договоренности о временном прекращении огня в оккупированных Олешках Херсонской области.

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Как сообщает «Апостроф», советник президента Дмитрий Литвин заявил, что вопросом Олешок с украинской стороны занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Со стороны Украины вопросами, касающимися Олешок, занимается господин Лубинец, и было бы правильнее, чтобы он давал комментарии, поскольку тема деликатная и всё должно быть именно так, как это согласовывалось с господином Лубинцем», — отметил Литвин.

Голод в Олешках — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированных Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город уже более четырех месяцев остается без регулярных поставок продуктов, а местные жители вынуждены выживать в условиях острой нехватки еды и медикаментов. По оценкам украинских властей, там остаются около двух тысяч мирных жителей, среди которых примерно 50 детей.

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что люди в Олешках фактически умирают из-за нехватки продовольствия и лекарств.

«Мы, как украинская сторона, сделали всё, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец состоялась эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются», — отметил Лубинец.

Пока идут переговоры, украинские военные доставляют жителям воду, продукты и медикаменты с помощью дронов. В то же время российские оккупанты пытаются сбивать беспилотники, задерживают людей, получающих помощь, и отбирают у мирных жителей запасы продовольствия.

Ранее Европейский Союз также призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к Олешок и позволить местным жителям покинуть город.

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