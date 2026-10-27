Прекращение огня в Олешках: Буданов объявил о старте гуманитарной миссии

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © ТСН

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В оккупированных Олешках Херсонской области стартовала важная гуманитарная миссия по спасению украинцев. Координацию процесса на месте лично обеспечивает омбудсман Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

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«Началась важная гуманитарная миссия в Олешках. В районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня», — говорится в сообщении руководителя ОП.

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По его словам, Лубинец отправился на место событий и будет координировать процесс. Буданов отметил, что они с омбудсманом находятся в постоянном содействии.

Руководитель президентского офиса подчеркнул, что главной задачей является обеспечить успешное и безопасное проведение миссии по спасению украинцев.

«Искренне благодарен всем, кто вовлечен в проведение и обеспечение этой операции. Жизнь каждого украинца бесценна», — резюмировал Буданов.

Напомним, в оккупированных Олешках в 03:00 начался режим тишины для гуманитарной операции, цель которой — доставка помощи местным жителям и эвакуация гражданских. Начало прекращения огня подтвердили Украина и Россия, а миссию проводят при участии Лубинца и российской уполномоченной Яны Лантратовой при координации первой леди США Мелании Трамп.

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