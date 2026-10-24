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Категория
Украина
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Прекращение огня в Олешках: Лубинец назвал точное время введения режима тишины

Украина и Россия согласовали время начала прекращения огня для гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова

Обмбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова

Прекращение огня для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с руководительницей переговорной группы с российской стороны Яной Лантратовой, чтобы согласовать детали выполнения предварительных договоренностей.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, главной целью встречи была коммуникация по гуманитарной миссии в Олешках. Украинская сторона проинформировала российскую представительницу о начале прекращения огня в 03:00 27 октября по киевскому времени. Яна Лантратова, со своей стороны, подтвердила, что Россия введет режим тишины в 04:00 по московскому времени того же дня.

«То есть одинаковое время», — подчеркнул правозащитник.

В ходе онлайн-встречи стороны также обсудили другие предварительно согласованные детали. Лубинец отметил, что они обменялись информацией и проверили исполнение взятых на себя обязательств.

«Работа продолжается. В дальнейшем буду информировать о ходе договоренностей», — заявил он.

Что предполагает гуманитарная миссия в Олешках

В оккупированных Олешках на Херсонщине сложилась критическая гуманитарная ситуация: у местных жителей длительное время нет надлежащего доступа к пище, питьевой воде и медикаментам. По оценкам украинских властей, в городе остаются около двух тысяч человек.

Соглашения между сторонами предусматривают несколько этапов: прекращение огня, подготовку безопасных маршрутов, доставку гуманитарной помощи и обеспечение возможности для гражданских покинуть город. В то же время операция сложна и требует согласованных действий.

Ситуация в Олешках — последние новости

В оккупированных Олешках Херсонской области гуманитарный кризис длится уже несколько месяцев. Одним из главных препятствий для помощи остаются заминированные российскими войсками дороги, из-за которых сложно организовать безопасный доступ в город.

Договоренности Украины и России предполагают локальное прекращение огня, доставку гуманитарного груза и эвакуацию гражданских. Главные условия гуманитарной миссии в Олешках должны обеспечить возможность доставить людям самое необходимое и помочь тем, кто хочет уехать из оккупированного города.

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