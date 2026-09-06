Прекращение огня в Украине— Федоренко назвал возможные сроки

Обстрелы Украины продолжаются / © Associated Press

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Сейчас Россия и Украина находятся в периоде эскалации, однако оккупанты не остановятся особенно накануне холодов.

Об этом сказал Юрий Федоренко (командир батальона БпЛА «Ахиллес»), комментируя условия для прекращения огня.

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«Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько идет сама война. Каждая информационная волна на этот счет может вызвать волну пустых ожиданий. Даже некоторые из реалистично настроенных украинцев где-то в глубине души надеются, что скоро это все закончится. Но реальность есть реальность», — отметил он.

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Чтобы понять, настроен ли враг на мир, достаточно просто открыть глаза, считает он.

«Украина сделала предложение о перемирии, на что Россия ответила эскалацией: в ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный воздушный удар по территории Украины, в результате которого погибли несколько человек. Аналогичная ситуация наблюдается и на линии боевого столкновения. На практике режим прекращения огня не может быть односторонним. Мы видим, что враг пренебрегает любой инициативой, направленной на деэскалацию, продолжает давить и, конечно, получает адекватный ответ», — добавил он.

По его мнению, «визит делегации США в Киев не поставит на паузу войну».

«Сегодня вырисовывается следующая картина. Визиты спецпредставителей президента США в Москву и Киев направлены на построение „переговорной платформы“. Наличие и функционирование такой „площадки“ (не факт, что ее удастся создать, но допустим) не будет означать, что автоматически война станет на паузу.

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«На первых этапах переговорный механизм позволит ускорить решение таких вопросов как обмен пленными. Кроме того, он сработает, когда возникнут реальные условия для прекращения огня», — объяснил Федоренко.

В то же время Федоренко призвал не забывать, что «враг имеет запас прочности еще на несколько месяцев или, по крайней мере, считает, что у него есть ресурсы продолжать эскалацию на определенный срок».

«Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года. Вот тогда собственно и заработает на полную мощность тот переговорный механизм, который налаживается сейчас», — уточнил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры о завершении войны России против Украины могут возобновиться в конце сентября. В то же время, реальные условия для прекращения огня, вероятно, сформируются не раньше весны.

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По словам Буданова, новый раунд переговоров ожидается через несколько дней после парламентских выборов в России и через несколько недель до промежуточных выборов в США. Началом нового раунда консультаций может стать визит в Киев представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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