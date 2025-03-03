Прекращение помощи США и "обмен" лидера Украины на НАТО: главное из интервью Зеленского иностранным СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта пообщался с представителями иностранных СМИ во время визита в Великобританию. В частности, речь шла о коммуникации с администрацией Трампа, выборах в Украине и опасности прекращения огня без гарантий безопасности.

Главные заявления Зеленского в интервью журналистам — читайте в материале ТСН.ua.

Выборы в Украине

Накануне несколько американских республиканцев, включая сенатора Линдси Грэма и спикера Майка Джонсона, предложили Зеленскому уйти в отставку после пятничной бурной беседы в Овальном кабинете с Дональдом Трампом. Зеленский отвечает, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я выполнил свою миссию", — говорит президент Украины.

При этом лидер добавил: "Изменить меня будет нелегко, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной".

Комментируя заявление некогда горячего сторонника поддержки Украины Линдси Грэма, заявившего, что Зеленскому вероятно "нужно уйти в отставку", президент в шутку ответил, что считает сенатора "хорошим парнем", но он не является гражданином Украины.

"Но я могу предоставить ему гражданство Украины, и тогда как гражданин Украины, его голос будет услышан. Президента Украины не выбирают дома в Линдсе Грэма, а в Украине", – в шутку сказал Зеленский.

Партнерство Украины и США

Украинский лидер заявил, что украинско-американское партнерство остается стабильным. Зеленский подчеркнул, что Киев ценит помощь партнеров и что поддержка Украины не зависит от отдельных политических моментов.

"Поддержка будет продолжаться, потому что неуспех Украины – это не просто выигрыш Путина, а неуспех Европы и США. Все мы заинтересованы в том, чтобы не допустить его победы", – отметил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что мы готовы к разным сценариям в случае отсутствия помощи США.

"Прежде всего мы и так реалисты. И мы точно не депрессивные реалисты. Потому что мы адекватны, потому что, если вы теряете адекватность, вы потеряете все и на поле боя, и не на поле боя, и институционально, и финансово, и экономически. Я хочу, чтобы мы на помощь США посмотрела немного под другим углом. всю Европу, то есть вопрос шире", – добавил украинский лидер.

При этом Зеленский акцентировал, что не желает готовить Россию к тем или иным деталям.

"Мы очень неплохо подготовлены к разному характеру вызовов. Мы не знаем, откуда могут прийти удары и придут ли они, но мы три года в войне, мы уже взрослые, чтобы понимать, что жизнь и мир – они непредсказуемы. Нам нужно быть либо более понятными, либо более быстрыми", – резюмировал глава украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение военной помощи от США будет означать помощь Путину в его агрессивной войне.

По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

"Мы, безусловно, понимаем, что помощь, которую мы сейчас получаем, это та помощь, которая когда-то была принята Конгрессом США. Новую помощь в Конгрессе пока никто не рассматривал", — отметил украинский президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что никому не выгодно, чтобы эта помощь остановилась.

“Мы рассчитываем на помощь США. Я считаю, что остановка такой помощи будет помощью Путину. Считаю, что США – представители цивилизованного мира, лидеры этого мира, и думаю, что они точно не будут помогать Путину”, – подытожил он.

Готова ли Украина к уступкам территориям

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится отдавать оккупированные территории России. Глава государства признал, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко".

"Никакие реальные шаги в этом направлении не предприняты", – сказал Зеленский

Зеленский отверг предположение, что он мог бы подписать мирное соглашение об отдаче оккупированных Россией территорий, заявив, что это будет "силовое обособление наших земель" и "принуждение", грозящее дальнейшими военными действиями в будущем.

"Я думаю, что эти страны… поддерживают нас или, может быть, хотят быть посредниками в этой войне, что они понимают, что если война завершится несправедливым путем, то будет вопросом времени, когда люди попытаются добиться справедливости", – сказал он.

Зеленский заверил, что Украина никогда не признает оккупированные территории официально по территории России.

"Для нас это будут временные оккупации. Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются. Мы платим высокую цену за то, что Россия пришла к нам войной ", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что "шансов, что Украина своей волей что-то отдаст, нет".

"Шансов, что мы юридически признаем (оккупацией – ред.) нет. Есть закон. Все понимают, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Мы должны базироваться на понимании международного права. Время придет, и Украине вернется украинское. Мы не хотим ничего, что нам не принадлежит, но если ты что-то оккупируешь, когда наруши, или наруши". Зеленский.

Он добавил, что принуждение к мирному соглашению с территориальными уступками России содержит риск возобновления боевых действий через некоторое время.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Это тогда будет не мирное соглашение, это силовое разделение земли", – подчеркнул он.

При этом украинский президент добавил, что, по его мнению, такая ситуация приведет к возобновлению боевых действий.

"Я думаю, что те страны, которые сегодня вокруг этой войны — и поддерживающие нас, и те, что хотят выступать посредниками — они понимают, что если закончить войну несправедливо, то будет вопрос времени, когда люди будут возвращать эту справедливость", — отметил Зеленский.

Что помогает лидеру держаться после ссоры в Белом доме

Президент Владимир Зеленский отказался рассказать, что произошло после того, как в пятницу в Овальном кабинете выключили камеры и попросили журналистов выйти, а также перед тем, как он внезапно покинул Белый дом, не пообедав и не подписав соглашение о полезных ископаемых.

Зеленский ответил, что лучше "оставить это в истории". Он ответил, что помогает держаться после такой встречи в Белом доме.

"Не имею права (сдаваться – ред.). Во-вторых, смотрите – какая поддержка. Если мы не будем держаться и будем неадекватными, мы подведем всю Украину, всех партнеров и людей, которые все это время Украину поддерживают. Нас поддерживает мир. Мы не имеем права", – отметил он.

Что касается коммуникации между Украиной и администрацией Трампа, то сейчас она есть. Впрочем, об уровне государственной председателя пока речь не идет.

"Коммуникация есть. Не на моем уровне", – лаконично выразился лидер.

При каких условиях Зеленский посетит Белый дом

Президент Владимир Зеленский не сказал, считает ли он, что попал в "засаду", когда его ругали президент США и вице-президент Дж. Д. Вэнс, и настаивал, что он снова будет говорить с Трампом, если его "пригласят решить настоящие проблемы".

Однако, когда его спросили, вернется ли он в Белый дом, чтобы "вновь попытаться" получить четкую поддержку США в переговорах о прекращении трехлетней войны с Россией, Зеленский резко сказал, что во время своего последнего визита "приехал не для попытки".

"Я ехал в поезде 12 часов, потом 11 часов летел, потому что меня пригласил президент Соединенных Штатов. США являются одним из наших главных партнеров, и для меня проявление уважения быть в Белом доме, когда меня приглашает президент США", – говорит Зеленский.

Он заверил, что украинская сторона всегда пытается быть "максимально политически корректной".

"Я – президент Украины, и считаю, что наша страна – не лучше других, но точно не хуже. Мы достойны равного диалога. Поэтому если президент США пригласит меня с конструктивным диалогом.. Я представляю страну, которая очень сильно зависит от поддержки. Поэтому конечно., к президенту, к двум партиям, в США в целом", – сказал Зеленский.

По словам президента, после встречи на уровне глав государств с Белым домом не общался, но сказал, что соглашение о совместной разработке полезных ископаемых сейчас готово к подписанию.

Гарантии безопасности для Украины

Как подчеркнул Зеленский, сильнейшие гарантии безопасности — это сильная украинская армия, имеющая достаточно многочисленный состав, чтобы останавливать агрессию России.

"В том или ином виде речь идет об армии на поле боя, так и в небе, что касается мобильных огневых групп, так же и на море. Мы говорим о полноценной сильной украинской армии", — добавил украинский лидер.

"И по гарантиям безопасности – вопрос: как эту армию обеспечить и тренировкой, и финансированием", – резюмировал украинский президент.

Более того, Зеленский сказал, что будет в случае прекращения огня в войне России против Украины без гарантий безопасности для Киева, враг обязательно сорвет эту договоренность. От этого не выиграют ни Украина, ни США – только РФ.

Глава государства описал развитие событий при прекращении огня без гарантий безопасности для Украины.

"Если все скажут: "ceasefire", заставят, например, Украину без серьезных гарантий безопасности сказать "ceasefire", представьте себе, что через неделю русские убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. Абсолютно понятно. И что это будет? Русские скажут, как всегда, как было тогда, 10 лет назад: "Это украинцы сорвали". Мы будем показывать доказательства, что они. Кто от этого победит? Русские. Ну, точно не мы, точно не Соединенные Штаты, точно не президент Соединенных Штатов и не европейские коллеги", – рассказал Зеленский.

Он также объяснил свое мнение.

"Потому что вся идея, что как только будет ceasefire, это будет окончание войны – ее недостаточно. И я это говорю как человек с практикой этой войны, с практикой разговоров и договоренностей с Путиным во Франции в Нормандском формате", – сказал президент.

Соглашение о полезных ископаемых

Украинский главнокомандующий утверждает, что наше государство готово подписать соглашение с США о полезных ископаемых, если будут готовы обе стороны, и будет услышана украинская позиция.

"Есть последний вариант (соглашения – ред.), он готов. Его могут подписать министры… Несмотря на то, что произошло раньше, мы конструктивны. Если мы договорились, что оно будет подписано с нашей стороны, мы готовы подписывать. Я, честно говоря, думаю, что и Соединенные Штаты будут готовы", – сказал Зеленский.

По его словам, нужно время, чтобы "проанализировать какие-то вещи", и также важно, чтобы была услышана украинская позиция.

"Я просто думаю, что важно, чтобы позиция была услышана сегодня, а не во время переговорных столов, где будет Путин", — добавил президент.

На каком этапе вопрос европейских миротворцев в Украине

Зеленский сообщил, что обсуждение идеи развертывания европейского миротворческого контингента в Украине продолжается.

"Франция инициировала контингент. Британия сказала – мы готовы поддержать. Две армии, которые готовы говорить со мной. У нас есть понимание, где и сколько нужно контингенту тех или иных стран. У нас есть серьезные шаги вперед в этом направлении. Я считаю, что в ближайшие недели у нас все это будет на бумаге", – отметил он.

Напомним, дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Зеленский сообщил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

Нужны ли РФ земли Украины

России не нужны земли, уверен украинский лидер, ей важно присутствие "русского мира" на всех территориях, где был Советский Союз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Путину не нужна сильная Украина, но ему нужна такая республика как Беларусь. Юридически – это независимая страна, это номинально, а фактически – это часть России, где Россия имеет тотальный контроль всего", – добавил Зеленский.

Ранее речь шла о том, что часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее мирное соглашение по Украине пункт об отставке Владимира Зеленского.

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