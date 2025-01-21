Прекращение помощи США: в СНБО сообщили, касается ли указ Трампа поддержки Украины

Американский Конгресс не принял новую помощь для Украины не принял.

Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Это все о других вещах", – отметил он.

В чем проблема

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, в Сети и СМИ активно распространяется информация о "замораживании Трампом внешней помощи от США", мол, "что же это будет?"

"Кратко: нас это не касается. Помощь Конгресса мы выбрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу). Новую помощь не проголосовал Конгресс. Все. Не разводите зраду там, где ее нет", – резюмировал нардеп.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

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