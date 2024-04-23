Прекращение предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста: что говорит МИД

В МИД ответили, как долго не будут предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста

Министерство иностранных дел Украины опубликовало разъяснения по поводу прекращения предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.

Почему решение было принято именно сейчас?

В МИД напомнили, что недавно был принят закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Отмечается, что работа украинской консульской службы регламентируется немалым количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта нуждаются в актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями.

"Упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем МИД, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций", – говорится в сообщении.

Что именно прекратило работу МИДа и сколько это будет продолжаться?

В министерстве уверяют, что решение о приостановлении процесса предоставления консульских услуг для военнообязанных является временным шагом.

На такой шаг пошли из-за необходимости решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, которые находятся за границей.

МИД просит внимательно следить за обновлением официальных ресурсов МИД и зарубежных дипломатических учреждений для получения актуальной информации.

Если человек уже подал заявление до 23 апреля, значит ли это, что он не получит услуги?

"Нет, не значит. Важно отметить, что все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме", – заверяет МИД.

Почему временные ограничения введены до вступления в силу закона о мобилизации?

В ведомстве пояснили, что временно не будут приниматься только новые заявления от военнообязанных, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить оставшееся до вступления в силу время.

Как быть, когда мужчина должен подать заявление на совершение консульских действий не себе, а ребенку или подопечному?

Введенные ограничения не применяются, если фактическим получателем услуги не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо (оформление паспорта для выезда за границу ребенку/подопечному лицу, регистрация приобретения ребенком гражданства Украины по рождению, регистрация рождения ребенка и т.п.).

Когда ограничение будет снято?

После вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона.

Если мужчина призывного возраста за границей обновил свои данные в ТЦК, сможет ли он получить доступ к консульским услугам?

Закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусматривает, что после обновления данных военного учета в ТЦК мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами получат доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

А если гражданин Украины, подпадающий под действие закона, окажется в ЧП за границей, он не получит помощи консулов?

Временные ограничения никак не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. Они относятся только к представлению определенной категорией граждан заявлений на получение определенных консульских услуг в определенный период.

МИД уверяет, что в случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.п.) сотрудники консульской службы будут оказывать в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

Почему МИД решил временно ограничить принятие новых заявлений о предоставлении консульских услуг

"На МИД уже давно возлагается обязанность по ведению военного учета. Соответствующие функции иностранных дипломатических учреждений были определены постановлением Кабмина от 7 декабря 2016 года", – пояснили в ведомстве.

Напомним, МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

Финансовый эксперт и блоггер Сергей Фурса считает, что такие действия усугубят демографическую проблему, если эти мужчины не вернутся домой хотя бы после войны.

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!