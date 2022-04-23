Прекращение украинскими воинами зла, которое принесли российские оккупанты, не является грехом – митрополит Эпифаний

Нет большей любви, чем душу отдать за своих друзей, отметил предстоятель Православной церкви Украины.

Прекращение украинскими воинами зла, которое принесли российские оккупанты, не является грехом.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в интервью "Суспільному".

"Не есть грехом то, что наши воины прекращают зло. Нет большей любви, чем душу отдать за друзей своих", — сказал он.

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Митрополит Эпифаний подчеркнул, что "те, кто называют себя христианами, наши соседи, принесли горе и смерть".

"Быть христианином и делать такие вещи – недопустимо. Сейчас идет не просто война между государствами, сейчас идет борьба добра и зла, смерти и жизни", — добавил он.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его супругой. Так, захватчик рассказал, что российские войска на Пасху планируют еще больше обстреливать украинских защитников и мирное население. Более того, враг пишет на снарядах "Христос Воскрес!".

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