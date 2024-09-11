Прекращение войны РФ: Украина обратилась к Индии с важным заявлением - Bloomberg

Посол Украины хочет, чтобы Индия использовала свои связи с РФ для прекращения войны.

Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине.

Об этом заявил посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук во вторник, 9 сентября, пишет Bloomberg.

Посол Украины хочет, чтобы Индия должна стать посредником в переговорах между РФ и Украиной и использовать свои связи со страной-террористкой. По его словам, Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года с целью прекращения конфликта, но "пока неясно, согласится ли Нью-Дели".

"Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, чтобы служить собственным интересам, она устанавливает планку слишком низко", – считает Полищук.

По его мнению, Индия не должна довольствоваться тем, что играет "почтальон, который передает сообщения между Украиной и Россией, а играет более надежную роль".

"Индия зависит от России по военному оружию и дешевой нефти и воздерживается от осуждения Владимира Путина за его вторжение в Украину два года назад. Премьер-министр Нарендра Моди , посетивший Киев в августе впервые после начала конфликта, постоянно выступает за дипломатию и диалог для прекращения войны", — отмечают авторы издания.

Отмечается, что советник национальной безопасности Индии Аджит Довал на этой неделе находится в Москве. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными российскими чиновниками, в частности, Путиным, на полях встречи советников по национальной безопасности БРИКС.

Напомним, по данным издания, представитель Индии обсудит с Путиным "мирный план" для Украины.

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