"Прекрасное акустичное сопровождение "бавовны": советник мэра Мариуполя об очередных взрывах и реакции россиян

Мариуполь посетил очередной "хлопок". Громко было в разных районах города.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрывы раздались в Кальмиусском районе. Как иронически подчеркнул советник, аглофабрика уже сбила размещением оккупантов часть.

"Мирный принимает эстафету светомузыкой под прекрасное акустичное сопровождение "хлопка". А над Каменским весело пролетают ракеты.

Добрый вечер, м**Zота. Мы из Украины", – написал Андрющенко.

Советник главы города подчеркнул: это еще не конец.

Между тем, добавил Андрющенко, россияне чистят чаты в телеграм-каналах, чтобы люди не узнали правду.

"Ну-ну. Быстрые тоже скроете?", – риторически спросил он.

Напомним, Мариуполь находится в оккупации российских захватчиков. Символика, которую они разместили в городе, лучше передает всю суть РФ.

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