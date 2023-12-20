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"Прекрасное акустичное сопровождение "бавовны": советник мэра Мариуполя об очередных взрывах и реакции россиян

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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267
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"Прекрасное акустичное сопровождение "бавовны": советник мэра Мариуполя об очередных взрывах и реакции россиян

Столб дыма. / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Традиционно, захватчики кричат о "работе ПВО".

Мариуполь посетил очередной "хлопок". Громко было в разных районах города.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрывы раздались в Кальмиусском районе. Как иронически подчеркнул советник, аглофабрика уже сбила размещением оккупантов часть.

"Мирный принимает эстафету светомузыкой под прекрасное акустичное сопровождение "хлопка". А над Каменским весело пролетают ракеты.
Добрый вечер, м**Zота. Мы из Украины", – написал Андрющенко.

Советник главы города подчеркнул: это еще не конец.

Между тем, добавил Андрющенко, россияне чистят чаты в телеграм-каналах, чтобы люди не узнали правду.

"Ну-ну. Быстрые тоже скроете?", – риторически спросил он.

Напомним, Мариуполь находится в оккупации российских захватчиков. Символика, которую они разместили в городе, лучше передает всю суть РФ.

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Дата публикации
Просмотры
267
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