Прекратит ли Россия вербовать украинцев из-за закрытия Telegram: эксперт объяснил
Блокировка Telegram не остановит вербовку, потому что россияне используют даже банковские приложения, говорит Иван Ступчак.
Попытки ограничить работу мессенджеру Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.
Об этом для «КИЕВ24» заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Альтернативные методы врага
По словам эксперта, блокировка отдельных приложений не является «панацеей», ведь враг адаптируется и использует для связи сайты знакомств или даже банковские приложения, перечисляя по одной гривне с уведомлением в назначении платежа.
«Можно использовать банковское приложение, где пересылать по одной гривне и затем писать сообщения. Давайте все их блокировать? Ну это вообще не выход», — подчеркнул Ступак.
Кто находится в группе риска
Аналитик выделил несколько категорий людей, которых чаще всего пытаются завербовать российские спецслужбы:
Лица с зависимостями. Наркозависимые и игроки (лудоманы), остро нуждающиеся в деньгах «здесь и сейчас».
«Обиженные» на жизнь. Люди, имеющие личные конфликты в семье или на работе и стремящиеся отомстить обществу.
Несовершеннолетние. Дети, которые во время каникул остаются без присмотра с гаджетами в руках.
Идеологические поклонники. Небольшой процент антиукраински настроенных лиц, которых враг продолжает искать целенаправленно.
Психологическое давление и устрашение
По мнению эксперта, отдельным инструментом врага есть шантаж. Злоумышленники рассылают сообщения от имени силовых структур (СБУ, полиции или даже иностранных спецслужб), пытаясь запугать человека и заставить его выполнять задачи.
«От меня призыв: получаете такие сообщения, в которых люди ссылаются на силовые органы, можете сразу блокировать. Если силовики вами интересуются, поверьте, они вас найдут — направят официальные письма, запросы или лично приедут», — резюмировал аналитик.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.
Ранее мы писали, что в ночь на 22 февраля во Львове раздались взрывы.