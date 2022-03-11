"Прекратите разгонять зраду": Климкин о перспективах Украины вступления в ЕС

Он подчеркнул, что для получения статуса страны ЕС необходимо сделать еще многое.

Вчерашний Саммит ЕС по вопросу вступления Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре "это еще не победа, но точно путь к ней".

Об этом заявил Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.).

"И прекратите разгонять зраду, что не дали статус кандидата. Нашу заявку будет рассматривать Европейская комиссия по ускоренной процедуре. Это, конечно, не пару недель, но и не полгода, как всегда это бывает", — отметил он.

Он подчеркнул, что никто в Евросоюзе не пойдет на компромиссы и "договорняки" с РФ. Не будет отдавать нас в сферу влияния России.

Заявка будет рассматриваться отдельно от Грузии и Молдовы.

"Вспоминаю Ассоциацию и безвиз: после победы у нас будет очень много работы и мы ее сделаем. Мы все увидим украинский флаг в Брюсселе!", — сказал Климкин.

Напомним, ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре. Европейские лидеры ограничились признанием европейских стремлений Украины, как говорится в Соглашении об Ассоциации, и расписались под тем, что Украина является частью европейской семьи.