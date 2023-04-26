Прекратите "убивать" свою одежду: какие вещи нельзя хранить на вешалке

Часто вся одежда хранится в шкафу на вешенке, чтобы она не теряла своей формы. Но оказывается это далеко не так. Читайте в материале ТСН.ua, какие вещи нельзя хранить на вешенке, а лучше складывать на полочки.

Одежда для спорта

Производители спортивной одежды используют эластичные ткани, которые при хранении на вешале быстро теряют свою форму. Поэтому такие вещи лучше аккуратно сложить и держать на отдельной полке в шкафу.

Шарфы

Многие могут подумать, что с обычным шарфом не может ничего случиться, если он будет висеть на вешалке. Но на самом деле их лучше держать в скрученном виде на полочке, ведь они могут очень сильно растянуться.

Трикотаж, тяжелые свитера

Из-за веса такие свитера сильно деформируются. Иногда с помощью стирки можно вернуть им исходную форму, но часто такие вещи безнадежно испорчены. Лучше хранить их на полках, аккуратно сложив. Будьте внимательны и следите за наличием моли, ведь она очень любит трикотажную одежду.

Тяжелые платья, платья-свитера

Под влиянием собственного веса они также будут растягиваться на вешенке. Со временем любимое платье может полностью утратить свой облик. Поэтому, если в вашем гардеробе есть тяжелые платья с украшением бисером, пайетками или другим декором, их также лучше складывать и хранить на полках.

Одежда, которую нужно хранить только на вешаке

Также существуют такие вещи, которые рекомендуется хранить только на вешалке, чтобы они не потеряли свою форму. В этот список входят:

лен – это довольно легкий материал, который сильно мнется, поэтому для юбок, брюк и платьев из льна лучше выделять отдельные вешалки в шкафу;

жакеты – они отличаются жесткостью кроя, поэтому изломы просто недопустимы;

пальто — тяжелая осенняя или зимняя одежда также может деформироваться, если ее хранить на не вешалке, сверху лучше одевать специальный чехол для дополнительной защиты.

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