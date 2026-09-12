Нарендра Моди и Владимир Путин. / © press-centr.com

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с «фюрером» России Владимиром Путиным. Их 45-минутный разговор состоялся у Бхарат Мандапам в Дели, где в эти выходные пройдет саммит БРИКС.

Об этом сообщают dpa и The Indian Express.

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В частности, во время переговоров индийский премьер призвал «фюрера» РФ начать переговоры по прекращению войны. По его словам, Нью-Дели готовы поддерживать мирные усилия.

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«Диалог и дипломатия — это единственный путь разрешения конфликтов, — сказал Моди Путину», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

Другой важной темой являлась мировая торговля и ситуация в Черном море. Моди подчеркнул, что мировая торговля может развиваться только при безопасности судоходных путей и безопасности моряков. Ведь Индия является основным покупателем нефти и зерна из РФ, а потому испытывает трудности в судоходстве, вызванные атаками.

«Индия является решительным сторонником свободы судоходства и безопасности моряков», — сказал он.

Заметим, что Моди усилил свою риторику по поводу войны в Украине на встрече в Кыргызстане в августе, призывая Путина прекратить боевые. Он сказал, что необходимо пройти путь от бесконечной войны до ее завершения. Диктатор ответил, мол, Россия идет по этому пути.

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В то же время во время бизнес-форума БРИКС, после встречи с Моди, Владимир Путин заявил, что «мир переживает структурные, глубокие, основательные сдвиги», в которых «новые двигатели роста» заменяют «так называемых старых лидеров», и что «вместе с нашими партнерами мы готовы внести свой вклад в мировую энергетическую и…

Ситуация в Черном море — последние новости

На днях спикер «фюрера» Дмитрий Песков выразил дерзкую угрозу в отношении судов в Черном море . Он лживо заявил, мол, их используют для перевозки вооружения, боеприпасов и горючего для ВСУ. Именно поэтому, говорит представитель Кремля, Россия «уничтожала в уничтожающемся дальше» суда.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование Черного моря чревато дефицитом пищи . По словам главы государства, длительная война стала вызовом для Украины, экономики РФ и всего мира, а из-за блокирования Черного моря продовольственный коридор усложнен с обеих сторон.

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