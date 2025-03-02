Саммит в Лондоне: премьер Дании высказалась о военной помощи для Украины

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа должна быть вместе и оказывать больше военной поддержки Украине. По словам политики, она должна быть "сегодня, а не завтра".

Об этом пишет Euronews.

"И мы должны обеспечить необходимые гарантии безопасности, чтобы война не вернулась в Украину или в другую страну", — отметила Фредериксен.

Ранее речь шла о том, что спор американских президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2025 года будет иметь большие последствия.

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