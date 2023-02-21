Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Киев: объявит новый пакет помощи

Глава итальянского правительства Джорджа Мэлони прибыла в украинскую столицу поездом из Перемышля.

Об этом сообщает La Repubblica.

Известно, что Мелони посетит Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Во второй половине дня премьер-министр Италии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Вероятно, Мелони объявит о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен прибыть в Украину весной. Все содержание пакета помощи не раскрывается, однако итальянские СМИ ранее писали, что Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Вопрос истребителей F-16 также пока не будет обсуждаться.

"Sono onorata, doveroso essere qui". Cos la premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev. #ANSA https://t.co/FNzHYjmCx1 pic.twitter.com/5JHF0V3PTg — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023

Следует добавить, что перед этим, в понедельник 20 февраля, Мэлони посетила Польшу, где встретилась с польским коллегой Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

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