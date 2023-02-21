Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Киев: объявит новый пакет помощи

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1131
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Киев: объявит новый пакет помощи

Фото: Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во вторник около полудня прибыла в Киев.

Глава итальянского правительства Джорджа Мэлони прибыла в украинскую столицу поездом из Перемышля.

Об этом сообщает La Repubblica.

Известно, что Мелони посетит Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Во второй половине дня премьер-министр Италии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Вероятно, Мелони объявит о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен прибыть в Украину весной. Все содержание пакета помощи не раскрывается, однако итальянские СМИ ранее писали, что Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве. Вопрос истребителей F-16 также пока не будет обсуждаться.

Следует добавить, что перед этим, в понедельник 20 февраля, Мэлони посетила Польшу, где встретилась с польским коллегой Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой.

Читайте также:

Новый пакет помощи: в Киеве прошла встреча итальянской делегации с Андреем Ермаком

Новый пакет помощи: в Киеве прошла встреча итальянской делегации с Андреем Ермаком

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1131
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация