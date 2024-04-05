Премьер Шмыгаль рассказал, будут ли мобилизовывать полмиллиона человек

Глава правительства заявил, что он с президентом держит ситуацию под контролем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время Украине не нужно мобилизовать 500 000 человек в армию, поскольку в ВСУ был успешно проведен аудит.

Также читайте Мобилизация с 25 лет: в ТЦК начнут вызывать мужчин для обновления данных и медосмотра

Об этом он заявил в интервью ERR.

Журналист спросил премьера, что в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский говорил о необходимости мобилизовать 500 000 человек.

"Мы с президентом контролируем ситуацию. Мы сменили главнокомандующего, он провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта – впервые после начала полномасштабной агрессии. Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет намного мягче", — заявил глава правительства.

Кроме того, он отметил, что власти рассчитывают в течение этого года выполнить все необходимые задачи по мобилизации украинцев.

"У нас есть новые бригады – они уже укомплектованы людьми, но мы ждем оборудование, военную технику и боеприпасы от партнеров. Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить.

Кроме того, мы ранее информировали, что омбудсмен жестко оценил ситуацию с "бусиками ТЦК".

Читайте также: