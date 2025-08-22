Премьер Свириденко сообщила, когда мужчинам до 22 лет разрешат выезд за границу

Выезд за границу. / © ТСН.ua

Кабинет министров Украины ищет оптимальный путь, чтобы появилась возможность для мужчин до 22 лет выезжать за границу. Это требует широкого обсуждения.

Об этом заявила премьер Юлия Свириденко во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Руководитель правительства спросили, когда будет реализована инициатива президента Владимир Зеленского по выезду за границу мужчин до 22 лет. По ее словам, готовится постановление Кабмина и это не нуждается в изменении закона.

«Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности уезжать за границу. Этот предмет требует широкого обсуждения и мы ведем эту дискуссию. Ищем оптимальный путь», — ответила она.

Свириденко подчеркнула, что эту дискуссию ведут в том числе и с военными, ведь «есть очень много нюансов».

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев — до 22 лет. Ведь есть ограничения — до 18 лет.

Впоследствии источники в Офисе президента заявили, что это решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений. Они уверяют, что «не идет речь только о студентах», как заявлял нардеп Александр Федиенко.

Уже 18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что Кабмин готовит постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу. По ее словам, правительство до конца недели должно финализовать соответствующий документ.

