Премьер Венгрии Петер Мадьяр собирается на Закарпатье: чего он хочет

Петер Мадьяр собирается на Закарпатье / © Getty Images

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр собирается приехать на Закарпатье на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он хочет встретиться в Берегово, Закарпатской области, в начале июня.

Об этом Петер Мадьяр заявил во время пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве 20 мая, пишет Интерфакс-Украина.

Петер Мадьяр отметил, что надеется на встречу с Владимиром Зеленским.

«Как я упоминал и как я предлагал, в начале июня мы планируем встретиться с президентом Зеленским в Берегово — городе на Закарпатье с венгерским большинством», — сообщил Мадьяр.

Ранее Мадьяр заявил о желании встретиться в Закарпатье 28 апреля. Тогда советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что президент пока не согласовывал свой график на июнь и добавил, что двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах.

Мадьяр видит возможность «открыть новый раздел между Украиной и Венгрией» в вопросе национальных меньшинств. Он выразил надежду на быстрые и эффективные переговоры по этим вопросам с Киевом.

«Мы направили сообщения украинской стороне, и мы также сообщили, что начались переговоры на техническом уровне по правам венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье, чтобы они получили то, что положено всем меньшинствам в Европейском Союзе», — заявил Мадьяр.

Также венгерский премьер заявил, что после урегулирования вопроса венгерского меньшинства в Украине Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера в рамках вступления Украины в ЕС.

Напомним, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что передаст свое выходное пособие после отставки в размере около 125 тысяч долларов на нужды детского дома «Добрый самаритянин» в селе Большая Добронь на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

Соответствующее письмо с обещанием немедленно перечислить деньги экс-премьер уже направил директору заведения.

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр, который ранее призвал предшественников отказаться от компенсаций, поддержал инициативу Орбана и других экс-чиновников по благотворительности.

Мадьяр ждет реквизиты счета детдома, чтобы лично проконтролировать, чтобы вся сумма была перечислена по назначению и дошла до детей.

