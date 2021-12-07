Премьеры мультфильмов и мультсериалов на телеканале ПЛЮСПЛЮС в декабре

Новые серии "Леди Баг и Супер-Кот" и "Суперигрушки", премьеры "Рио", "Рио-2" и "Истории игрушек".

В декабре телеканал ПЛЮСПЛЮС приготовил для своих зрителей новые серии любимых мультсериалов "Леди Баг и Супер-Кот" и "Суперигрушки", а также премьеры лучших мировых мультфильмов для всей семьи "Рио", "Рио-2" и легендарного – "История игрушек".

11 декабря телеканал ПЛЮСПЛЮС начнет показ новых серий мультсериала "Суперигрушки". Мультсериал рассказывает о девятилетнем мальчике Акселе, который способен превращаться в игрушку. Вместе со своими другими игрушками он борется с антигероем – коварным Медкепом, в команде которого собраны самые злые среди детских игрушек. Смотреть "Суперигрушки" можно ежедневно в 22:10 на ПЛЮСПЛЮС.

С 13 декабря на телеканале "ПЛЮСПЛЮС" выйдут новые серии мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот". Зрители смогут продолжить наблюдать за приключениями юных супергероев, успевающих учиться в школе днем, а после занятий – спасают мир от воров! И все это происходит в атмосферном и ярком Париже. "Леди Баг и Супер-Кот" будут транслироваться ежедневно в 21:30 на телеканале "ПЛЮСПЛЮС".

Насчет премьер мультфильмов – нет ничего более "теплого" зимой, чем просмотр классного мультфильма с родными или друзьями. Так, начиная с декабря, ПЛЮСПЛЮС начинает великие истории мира анимации, которые будут транслироваться каждое воскресенье в 19:30 с повтором каждую вторую субботу в течение всего следующего года.

В выходные, 12 декабря в 19:30 и 18 декабря в 17:30 телеканал ПЛЮСПЛЮС покажет мультфильм "Рио" о попугае-зануде Голубчике, который однажды решает покинуть свою уютную клетку в Миннесоте и отправиться в Рио-де-Жанейро. Конечно же, Голубчика ожидают приключения, опасность, новые встречи и любовь к последней представительнице своего вида – Жемчужинке! А на праздники, 19 декабря в 19:30 и 25 декабря в 17:00 можно насладиться просмотром второй части известной анимации — "Рио-2", чтобы узнать о семейной жизни Голубчика, Жемчужинки и их троих детей, а также о переезде в джунгли Амазонки!

Также на телеканале ПЛЮСПЛЮС можно посмотреть мультфильм для всех поколений "История игрушек". Первая часть одной из самых известных анимаций в мире рассказывает о приключениях игрушек мальчика Энди. Когда он засыпает или оставляет свои игрушки без присмотра, они оживают. Разве не мечта каждого ребенка! Включай ПЛЮСПЛЮС 26 декабря в 19:30 и 1 января в 17:30, чтобы не упустить приключения известных на весь мир ковбоя Вуди, космонавта Базза, собаки Рекса, Картофельок и других.

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