Выписал себе премию на 417 тыс. грн: в Кропивницком руководитель госпредприятия жульничал с выплатами

Выписал себе премию на 417 тыс. грн: в Кропивницком руководитель госпредприятия жульничал с выплатами

Директор предприятия незаконно повысил себе зарплату.

В Кировоградской области будут судить директора госпредприятия, который жульничал с премиями. Прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу присвоения государственного имущества.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что экс-руководитель госпредприятия, которое является поставщиком газа в регионе, сам себя незаконно премировал на 417 тыс грн и обвиняется по ч.4 ст. 191 УК (присвоение имущества).

"Руководитель снабжающей компании обеспечил себе немотивированные повышения заработной платы, в результате необоснованного применения коэффициента должностной структуризации к должностному окладу. Таким образом завысил себе сумму начисленной заработной платы на сумму 417 тыс грн., тогда как начисление должностному такого уровня любых доплат, надбавок и премирования согласно Уставу, коллективным договором, трудовым контрактом и Законом Украины "Об акционерных обществах" является исключительно компетенцией Наблюдательного совета общества", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего руководителя госпредприятия направлен в суд.

Напомним, что в Кривом Роге горсовет намахлювала по-королевски и в 3,5 раза завысила цены на закупку ПЦР-оборудование.

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