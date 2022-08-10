Преображение Господне 2022: что это за праздник, традиции, что можно и нельзя делать, сильная молитва

Церковь празднует 19 августа – Преображение Господне (Спаса). Это большой праздник для всех верующих, приуроченный к событиям, когда Иисус Христос предстал перед христианами в божественном свете, зная обо всем, что случится с ним в будущем. Читайте в материале ТСН.ua все о празднике Преображения Господня, традиции этого дня и молитвы.

Преображение Господне, которое еще в народе называют "Яблочный Спас", считается одним из великих двенадесятых праздников. Ежегодно приходится на 19 августа. В 2022 году это будет пятница.

Преображение Господне: что это за праздник

Двенадцатые праздники – это 12 основных событий в жизни Иисуса Христа. Преображение Господне чтит момент, когда Спаситель явился в божественном свете перед верующими – тогда он уже знал обо всех будущих событиях, которые с ним случатся, и был готов пойти на жертву. Произошло это в феврале или марте – то есть перед Пасхой. Однако Церковь решила установить праздник Преображения Господня летом, чтобы заменить им языческий. Именно в эти дни наши предки отмечали праздник урожая.

Основные традиции

19 августа на Преображение Господне освящают яблоки / Фото: Pexels

На Преображение Господне в церквях и храмах проводятся праздничные службы, звонят колокола. Верующие обязательно посещают богослужения, ставят свечу за здоровье и молятся, чтобы получить Божье благословение. Также освящаются яблоки, за что в народе этот день получил название Яблочный Спас. Преображение Господне – праздник, тесно связанный с языческими верованиями, а потому традиции и обычаи также сплелись воедино.

Накануне вечером, 18 августа, в храмах служат всенощное бдение, а утром священнослужители зачитывают каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Преображение Господне всегда приходится на Успенский пост. Но в этот день церковь разрешает определенное послабление в пище. Можно добавить к праздничному столу блюда из рыбы и вино. В древности было принято есть плоды нового урожая. Важнее всего первыми попробовать освященные яблоки. Также ими угощают своих родственников и знакомых, а еще из яблок пекут вкусные пироги.

Что нельзя делать 19 августа

Православная Церковь категорически запрещает на Преображение Господне:

сплетничать, ссориться;

завидовать и обижаться;

расстраиваться по пустякам и находиться в унынии;

тяжело физически работать.

Женщинам также не рекомендуется заниматься рукоделием и домашними делами. А еще до того, как яблоки освятят в храме, их не разрешалось есть.

Молитва о Преображении Господнем

Верующие читают молитвы на Преображение Господне / Фото: Pexels

Эту молитву нужно обязательно прочитать на Преображение Господне:

Владыка Христе Боже, Ты Своими страстями мои страдания исцелил и ранами Твоими мои раны излечил. Прости меня, что много против Тебя согрешил, слезы раскаяния, покутья и обращения. Смешай мое тело с благовониями животного Тела Твоего и наслади душу мою Твоею честной кровью от горечи, которой напоил меня враг.

Поднеси к Тебе мое сердце и ум, склонившиеся книзу, и выведи от бездны загробной, потому что не имею покаяния, не имею трогания, не имею слез утехи, которые возносят детей к их наследию. Сердце утвердилось и отуманился разум мой в житейских пристрастиях, поэтому не могу взглянуть на Тебя в немощи моей, не могу согреться слезами любви к Тебе.

Но Владыка Господи Иисусе Христе, сокровища доброты и благодати, даруй мне всецелое и истинное покаяние и смирение и сердце ревностное, чтобы найти Тебя. Дай мне благодать Твою и обнови во мне образ Твой и постоянное творение меня Твоим Святым Духом. И хотя я оставил Тебя – не оставь Ты меня. Выйди, чтобы снова найти меня, возврати на пастбище Твое и причисли меня к овцам избранного Твоего стада. Накорми меня с ними пищей Твоего животного и вечного Слова и Божественных Твоих Таинств, – по моим мольбам и молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.