Преодолели 1500 км: дроны атаковали НПЗ в российской Уфе (фото, видео)

Атака на НПЗ в Уфе

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Утром 25 июня дроны атаковали НПЗ в Уфе. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от Украины.

Об этом сообщают РосСМИ.

Уфа

Местные жители не скрывают своей паники из-за ударов ВСУ.

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Уфа

После взрывов над объектом поднялся столб дыма.

Уфа

Что известно о НПЗ в Уфе

Уфимский нефтеперерабатывающий завод является одним из самых больших НПЗ в России. Расположен в городе Уфа, Башкортостан (РФ). Объект входит в нефтеперерабатывающий комплекс компании «Башнефть» и обеспечивает значительную часть топливного рынка региона. Предприятие специализируется на переработке нефти и производстве бензина, дизельного горючего и других нефтепродуктов. Мощности завода позволяют перерабатывать десятки миллионов тонн сырья в год, что делает его стратегически важным для российской экономики. В силу своей роли в топливном обеспечении региона он имеет критическое значение для транспортной и промышленной инфраструктуры Башкортостана.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, в Reuter оценили, как долго не сможет работать Московский НПЗ после ударов . Понятно, что в июне объект дважды попал под атаки беспилотников. Да, он может не возобновить работу по меньшей мере шесть месяцев. Как известно, Московский НПЗ является одним из главных поставщиков горючего для столичного региона РФ. Его остановка усугубляет проблемы с дефицитом горючего и способствует росту цен на российском рынке. На фоне ситуации российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива и даже импорта нефтепродуктов.

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