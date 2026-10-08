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- Украина
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Преподаватель отметелил студента прямо в аудитории на Одесчине: бил по голове и сломал палец (видео)
Скандальное видео из Измаила демонстрирует, как работник учебного заведения нападает на студента прямо в аудитории.
В Измаиле Одесской области разгорелся громкий скандал из-за избиения студента в одном из профессиональных училищ. На шокирующем видео преподаватель бьет ученика по голове, дергает, в результате чего парень сломал палец. За дело взялась полиция.
Об этом сообщили телеграм-каналы и издание «Південь сьогодні».
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина, называемый преподавателем Дунайского центра профессионального образования (бывшего ВПУ №9), сначала бьет по голове студента, а затем тянет его куда-то. Перед этим парень сидел за компьютером в аудитории.
Авторы сообщений утверждают, что в результате конфликта студенту якобы сломали палец. В комментариях также отмечают, что мужчина на видео работает преподавателем информатики в этом учебном заведении. В одном из сообщений пользователи даже назвали его имя и фамилию.
Под публикациями продолжается активное обсуждение обстоятельств конфликта и того, кто мог быть его виновником. В то же время, большинство комментаторов становятся на сторону студента, отмечая, что независимо от возможного поведения парня бить его никто не имеет права.
В Измаильском райотделе полиции сообщили, что уже зарегистрировали информацию о происшествии и приступили к проверке. В то же время, правоохранители отметили, что до этого никаких обращений относительно поведения упомянутого преподавателя они не получали.
К слову, ранее в Ровенской области учитель физкультуры ударил в живот 16-летнего подростка после замечания из-за шума. По данным правоохранителей, во время конфликта в беседке 42-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подростка отправили на обследование в больницу.