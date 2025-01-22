Театрального режиссера Билоуса обвинили в домагательствах к студенткам – подробности

Учебное заведение сообщило, что не получало официальных обращений по поводу преступных действий преподавателя.

Преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого и художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Белоуса обвинили в непристойной переписке и сексуальных домогательствах к студенткам. Обвинила преподавателя анонимная "студентка" в видео на YouTube, но официальных заявлений по поводу незаконных действий Белоуса нет ни в учебном заведении, ни в полиции.

Видео с анонимными обвинениями появилось на Youtube-канале "Ґвалтівник Білоуса".

Анонимная девушка рассказывает о непристойных сообщениях, которые писал ей преподаватель и психологическом давлениие с его стороны. В то же время "свидетель #1", как она представлена в ролике, не упоминает о прямых физических контактах с Белоусом.

"Первый свидетель, первая часть. Не стесняйтесь, присоединяйтесь. Белоус должен ответить!", – говорится в описании под видео.

В то же время, описание самого Youtube-канала обещает "полномасштабное обнародование доказательств" преступлений преподавателя. Также неизвестный владелец канала заявляет, что Андрей Белоус должен быть уволен и сидеть в тюрьме.

Youtube-канал "Ґвалтівник Білоуса" был создан в ноябре 2020 года. За более чем четыре года существования на нем опубликовано несколько десятков видео, посвященных студенческим спектаклям.

Учебное заведение отреагировало на анонимные обвинения на своей странице в Facebook и попросило предоставить доказательства.

"В последнее время, в сети неизвестными лицами распространяется информация о якобы неэтичном и противоправном поведении одного из преподавателей нашего Университета. Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого всегда стоит на принципах законности и уважения, доверяя лишь информации и доказанным фактам. На сегодня никаких заявлений в адрес администрации Университета не поступало", – заявили в университете.

Администрация посоветовала обращаться с фактами в правоохранительные органы, а также напомнила, что в учебном заведении функционируют психологическая служба и "ящики доверия".

"Призываем проверять правдивость публикуемых анонимными источниками материалов во избежание распространения ложных сведений о нашем заведении", — подчеркнули в университете.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые горячо поддерживали обвиняемого преподавателя, уверяя, что ничего подобного не могло происходить. Другие комментаторы критиковали учебное заведение за то, что те не желают проверить информацию, когда жертва отважилась рассказать правду, хотя и анонимно.

Напомним, летом прошлого года студентка Киевского национального университета обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя, заведующего кафедрой биохимии Учебно-научного центра "Институт биохимии и медицины".

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