Преподавателя из Симферополя избили и арестовали за песню "Червона калина"

Ранее мужчину арестовали и уволили с работы за песню о Bayraktar.

В оккупированном Симферополе бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову дали 14 суток административного ареста за публикацию во "Вконтакте" украинской песни "Червона калина".

Об этом сообщает российское издание "Холод".

Так, на мужчину составили протокол о якобы использовании нацистской символики.

Сам Белозеров рассказал, что 28 октября рано утром к нему в общежитие пришли силовики.

"Меня лицом в пол, практически без одежды, в одних трусах, извините, кладут, надевают наручники и начинают бить ногами по почкам, животу, груди. Куда попали – туда и ударили", – описал мужчина свое задержание.

Он добавил, что силовики наступали ему на голову ногами и повредили мочки ушей. Один из силовиков "без всяких оснований" ударил задержанного в лицо.

У Белозерова также изъяли ноутбук, телефон и документы, в том числе украинский паспорт, дипломы, трудовую и санитарную книги.

Мужчину доставили в Центр противодействия экстремизму в Симферополе, где на него и составили протокол.

Издание напомнило, что в сентябре Белозерова арестовали на 13 суток и уволили из техникума из-за видеоролика. На нем преподаватель и несколько студентов смотрят видео, на фоне которого звучит украинская песня о Bayraktar.

Изъятые документы мужчине до сих пор не вернули, и он не может устроиться на работу.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму российский суд оштрафовал на 40 тыс. руб. "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву, а ее подругу арестовал на 10 суток за исполнение песни "Червона калина".

Добавим, что белорусский суд признал "экстремистской" песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

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