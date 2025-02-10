Преподавателя ЛНУ нашли с проломленным черепом и отеком мозга под Киевом: что произошло на самом деле

Эта история наделала шум на всю страну. Уже несколько дней подряд Сеть гудит о том, что сотрудника Львовского национального университета мобилизовали после прохождения ВЛК. А затем его нашли на обочине дороги с переломанным черепом. Авторы публикации утверждают, что мужчину избили. Однако в ситуацию уже вмешались военная часть и ТЦК. Своё слово сказала и полиция.

Подробности в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Резонансный пост

Громкий инцидент с сотрудником Львовского университета! 8 февраля в Сети появился резонансный пост мужчины по имени Владислав Кононов. Он написал о том, что его друга Степана Бильченко доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. По словам автора поста, в тот момент Бильченко шел на работу в университет Ивана Франко.

"Это мой друг Степан Бильченко, мы дружим более 15 лет. С детства вместе ходили в протестантскую церковь во Львове. Бильченко Степана Борисовича доставили сотрудники ТЦК во Львове в районе Стрыйского рынка около 9:00 утра. В тот момент он направлялся на работу в Львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом Учебной лаборатории ядерной физики, проводя со студентами практические и лабораторные занятия. Его доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его принудили пройти ВЛК всего за два часа без надлежащего медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посещал. Степан страдает синдромом абструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: "Если сейчас не беспокоит — значит, здоров".

Далее в посте говорится, что Бильченко незаконно удерживали целый день, оказывали на него моральное давление, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, в котором указано, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00. По словам автора публикации, у Степана Бильченко было две законные причины для отсрочки.

"Он является сотрудником Львовского национального университета имени Ивана Франко, где много лет работал старшим лаборантом Учебной лаборатории ядерной физики, проводя для студентов практические и лабораторные занятия. Он проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, запрещающие ему брать оружие в руки".

Владислав Кононов отметил, что его друг очень быстро оказался под Киевом. Цитата: "Как сложилась ситуация до конца неизвестно, но после экспресс-мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы мужчина и вызвал скорую. В больнице врачи диагностировали "отек мозга, перелом черепа и гематому". До конца еще не все точно известно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии!" — написал Кононов.

"Хочу добавить, что у человека забрали самое ценное — сознание, ведь с какой силой надо было бить, чтобы сломать череп! Его друг, который находится во Львове, сказал, что есть положительные прогнозы. Я считаю, что ситуация сложная, поскольку Степан преподавал ядерную физику и работал в университете Ивана Франко! Кроме того, почему нарушены законы мобилизации и бронирования? Степан — светлый, добрый и умный человек, в тяжелые времена он всегда находил слова поддержки, наполненные мудростью, эмпатией, добротой и любовью. Я искренне соболезную его отцу, матери и брату Степана".

Что говорят в ТЦК

Пост мгновенно вызвал широкий резонанс, и официальная реакция не заставила себя долго ждать. 9 февраля появилось заявление Львовского ТЦК и СП. В нем указано, что Степан Бильченко не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК и СП и не обновлял свои данные, из-за чего был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный ТЦК. После прохождения медкомиссии его признали пригодным к службе в ВСУ, а оснований для отсрочки не выявили.

"Никаких медицинских или иных документов, дающих ему право на отсрочку, он не представил. Напоминаем, что в образовательной сфере, где работал гражданин Бильченко, право на отсрочку от военной службы имеют научные и научно-педагогические работники высших и профессиональных предвысших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень. Гражданин Бильченко, работавший лаборантом, не имел самостоятельного права на отсрочку".

Кроме того, в ТЦК отметили, что Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не действует. Соответственно, 5 февраля 2025 года его призвали на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был направлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общей военной подготовки.

Что говорят в учебном центре

Тем временем заявление сделали и в 199-м учебном центре ДШВ, куда был направлен Бильченко. В нем говорится, что информация о его избиении не соответствует действительности. А сам Бильченко якобы признался в намерении самовольно покинуть часть, и есть материалы, это подтверждающие. Военные также утверждают, что никто не наносил ему повреждений, а полученные травмы он мог нанести себе сам.

"В ходе оперативных действий было установлено, что 07.02.2025 Бильченко С.Б. неудачно выпрыгнул из машины (в результате чего получил телесные повреждения), которая доставляла курсантов в одно из мест обеспечения, и побежал в неизвестном направлении. Соответственно, был сделан доклад о совершении самовольного оставления части указанным курсантом. В тот же день военная часть получила сообщение от ВСП о том, что данный курсант был найден и находится в лечебном учреждении".

Что говорят в полиции

Полиция Житомирской области также прокомментировала ситуацию и сообщила, что водители обнаружили на дороге травмированного мужчину, который был доставлен в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами головы. Обстоятельства получения травм мужчина медикам не пояснил, однако во время первичного общения с полицейскими отрицал причастность к этому третьих лиц, что зафиксировано на бодикамерах патрульных. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное.

"В ходе первичных следственных действий было установлено, что потерпевший – 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей. По словам сослуживцев, он исчез во время перемещения личного состава из части, где в тот день получил обмундирование, в тренировочный центр. Он находился в кузове автомобиля, а во время движения выпрыгнул из него. При побеге, вероятно, и получил указанные повреждения. В настоящее время следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины".

Смерть в ТЦК

Напомним, что недавно Украину потрясла еще одна страшная новость. В ТЦК Буковины умер мужчина. Там проводились первичные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая. Об этом сообщила полиция Черновицкой области.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии у мужчины резко ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Ему сразу начали оказывать доврачебную помощь, а на место вызвали медиков. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения о происшествии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины.

Какая причина смерти

Позже стало известно, что судебно-медицинские эксперты установили причину смерти мужчины в ТЦК. Об этом в комментарии molbuk.ua сообщил глава Государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский.

Результаты вскрытия показали, что мужчина страдал ишемической болезнью сердца и имел острую сердечную недостаточность. "Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики".

Бачинский также добавил, что у военнообязанного было ожирение третьей степени. По его словам, на теле умершего не обнаружено телесных повреждений. "Никаких синяков или ударов не выявлено".

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Напомним, в Одессе работники ТЦК якобы сломали ребра и пробили легкие сыну журналистки.

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