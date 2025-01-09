Препятствовали работе: адвоката при попытке встречи с клиентом вытолкали люди в военной форме

В Харькове люди в форме вытолкали адвоката при попытке встретиться с клиентом. Ситуация произошла 8 января.

Подходящие видео опубликованы в Сети.

Адвокат прибыла в ВЛК при Шевченковском РТЦК и СП, чтобы встретиться с клиентом, которого накануне доставили для прохождения медосмотра.

Однако ей сообщили, что мужчину уже увезли, ведь он "полностью здоров".

"Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК", – сообщила потерпевшая.

Адвокатку вытолкали люди в военной форме

Напомним, в Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных ТЦК.

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