Препятствовали работе: адвоката при попытке встречи с клиентом вытолкали люди в военной форме

Подробности происшествия устанавливаются.
В Харькове люди в форме вытолкали адвоката при попытке встретиться с клиентом. Ситуация произошла 8 января.
Подходящие видео опубликованы в Сети.
Адвокат прибыла в ВЛК при Шевченковском РТЦК и СП, чтобы встретиться с клиентом, которого накануне доставили для прохождения медосмотра.
Однако ей сообщили, что мужчину уже увезли, ведь он "полностью здоров".
"Мной была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВЛК", – сообщила потерпевшая.
Напомним, в Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных ТЦК.
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