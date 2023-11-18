Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталью Гуменюк могут уволить — СМИ

Вероятно, Наталья Гуменюк, спикера Сил обороны юга Украины уйдет с должности.
Среди военныхкоров ведется информация об отставке Натальи Гуменюк.
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники.
Вероятно, Гуменюк будет отозвана обратно в пограничную службу. Причиной источника ДМ называют недовольство ОП обнародованием сведений Гуменюк, особенно относительно побед ВСУ.
Кроме того, издание пишет о больших трансформациях в структуре. Они будут касаться возможного переподчинения части аппарата Главкома Генштабу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
А до этого Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.
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