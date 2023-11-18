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Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталью Гуменюк могут уволить — СМИ

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталью Гуменюк могут уволить — СМИ

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины / Фото: ArmInfo

Вероятно, Наталья Гуменюк, спикера Сил обороны юга Украины уйдет с должности.

Среди военныхкоров ведется информация об отставке Натальи Гуменюк.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники.

Вероятно, Гуменюк будет отозвана обратно в пограничную службу. Причиной источника ДМ называют недовольство ОП обнародованием сведений Гуменюк, особенно относительно побед ВСУ.

Кроме того, издание пишет о больших трансформациях в структуре. Они будут касаться возможного переподчинения части аппарата Главкома Генштабу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

А до этого Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

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Дата публикации
Просмотры
1947
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