Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталью Гуменюк могут уволить — СМИ

Среди военныхкоров ведется информация об отставке Натальи Гуменюк.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники.

Вероятно, Гуменюк будет отозвана обратно в пограничную службу. Причиной источника ДМ называют недовольство ОП обнародованием сведений Гуменюк, особенно относительно побед ВСУ.

Кроме того, издание пишет о больших трансформациях в структуре. Они будут касаться возможного переподчинения части аппарата Главкома Генштабу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

А до этого Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

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