Пресс-службу Минобороны вместо Маляр возглавит бывший разведчик, писатель Илларион Павлюк

До этого времени Палюк служил в Главном управлении разведки.
Писатель, журналист Илларион Павлюк возглавил Управление печати и информации Министерства обороны Украины. Эта должность ранее была в ведении Анны Маляр.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня официально завершил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Невероятно горд правом носить сову на шевроне, который имел эти полтора года. Могу честно сказать, что служить в ГУР МОУ мне повезло. Не выпало, не случилось, а повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми побратимами. Ценю это. Все строилось вокруг целесообразности, результата и здравого смысла. Благодарен за это. Мои товарищи по разведгруппе были надежными отчаянными с головой на плечах. Жив благодаря этому”, — написал он.
Павлюк поблагодарил тех, "кто обеспечивал, оформлял, доставлял, освещал, всех тех, кто ежедневно работает на результат, упорно делая свою работу".
“Благодарен за доверие, за поддержку, за человеческое отношение. На войне никогда не сладко. Но в ГУР МОУ было хорошо. Военная разведка Украины – четкий, быстрый и гибкий механизм. Эффективный. Честь! Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе — к победе! Слава Украине!”, – резюмировал эксразведчик.
Что предшествовало
Напомним, 4 сентября стало известно, что Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с поста главы Министерства обороны.
5 сентября в Раде состоялось голосование по отставке министра обороны. Из 365 нардепов за увольнение Резникова проголосовали 327 человек, выступили против — 4, воздержались — 11, а не голосовали — 23.
6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. В частности, кандидатура нового министра обороны была поддержана 338 народными депутатами.
18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. С должностей были уволены Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и Константин Ващенко.
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