Пресс-службу Минобороны вместо Маляр возглавит бывший разведчик, писатель Илларион Павлюк

До этого времени Палюк служил в Главном управлении разведки.

Писатель, журналист Илларион Павлюк возглавил Управление печати и информации Министерства обороны Украины. Эта должность ранее была в ведении Анны Маляр.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня официально завершил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Невероятно горд правом носить сову на шевроне, который имел эти полтора года. Могу честно сказать, что служить в ГУР МОУ мне повезло. Не выпало, не случилось, а повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми побратимами. Ценю это. Все строилось вокруг целесообразности, результата и здравого смысла. Благодарен за это. Мои товарищи по разведгруппе были надежными отчаянными с головой на плечах. Жив благодаря этому”, — написал он.

Павлюк поблагодарил тех, "кто обеспечивал, оформлял, доставлял, освещал, всех тех, кто ежедневно работает на результат, упорно делая свою работу".

Илларион Павлюк/Фото: facebook.com/illarion.pavliuk

“Благодарен за доверие, за поддержку, за человеческое отношение. На войне никогда не сладко. Но в ГУР МОУ было хорошо. Военная разведка Украины – четкий, быстрый и гибкий механизм. Эффективный. Честь! Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе — к победе! Слава Украине!”, – резюмировал эксразведчик.

Что предшествовало

Напомним, 4 сентября стало известно, что Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с поста главы Министерства обороны.

5 сентября в Раде состоялось голосование по отставке министра обороны. Из 365 нардепов за увольнение Резникова проголосовали 327 человек, выступили против — 4, воздержались — 11, а не голосовали — 23.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. В частности, кандидатура нового министра обороны была поддержана 338 народными депутатами.

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. С должностей были уволены Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и Константин Ващенко.

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