Прессконференция Зеленского: главное, что рассказал президент сегодня

Президент ответил, когда возможно окончание войны, для чего Украине Курская область и готов ли он отказаться от должности ради мира.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля дал большую пресс-конференцию "Украина. Год 2025" накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России.

Сайт ТСН.ua собрал главные заявления президента.

Возможно ли прекращение войны в 2025 году

Владимир Зеленский высказался о вероятном прекращении огня в этом году, отметив, что без четких гарантий безопасности это нельзя считать завершением войны. По его словам, США заинтересованы в прекращении огня и рассматривают это как возможный способ завершения конфликта.

"Они считают, что это будет большой успех, и что Путин не рискнет снова пойти в наступление. А мы считаем, что должны быть гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинским военным, которые уже длительное время находятся на передовой, нужен отдых, и если горячая фаза войны завершается, они должны вернуться в свои семьи.

Возможны ли выборы в Украине во время войны

Владимир Зеленский ответил, возможны ли выборы в Украине во время полномасштабной войны. Он рассказал, что кроме того, что это вне украинского законодательства, проголосовать сможет только половина населения.

По словам Зеленского, самое главное – это вопрос безопасности во время выборов.

"Если бы мы сейчас проводили выборы, понятно, что для нас с точки зрения безопасности это номер один история, чтобы у нас были демократические выборы, чтобы их потом признали. Как люди будут голосовать на войне, как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это можно. Несмотря на то, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй и так далее. Что важно – безопасность. Как будут голосовать военные – никак”, – говорит Зеленский.

Он также не понимает, как сегодня можно проводить выборы в прифронтовых Сумской, Харьковской областях.

"Что будет с Купянском? Что будут делать люди за границей? Где наблюдатели, они приедут на фронт? В Покровск хотят наблюдатели? Или мы должны решить, что определенный километраж от зоны боевых действий там это не проходит. То есть там пусть живут люди, не голосуют, у нас такая своя площадка маленькая. Это ведь неправильно. Как признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения. А что с временно оккупированными территориями?" – рассказал Зеленский.

Зеленский оценил возможность завершения войны на этой неделе

Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе.

“На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я не знаю, как без наших встреч это можно сделать", – сказал он.

Для чего Украине нужна Курская область

По словам Владимира Зеленского, Курская область не является частью территориальных претензий Украины, поскольку главной целью является возвращение украинских территорий.

"Мы не будем приписывать Курскую область в Украину. Нас в первую очередь интересуют наши территории", – подчеркнул Зеленский.

Однако президент отметил, что в будущем, когда Украина будет рассматривать вопросы территориальной целостности, Курская область может стать предметом обмена. Он отметил, что тем не менее обмен территориями может стать частью стратегии восстановления суверенитета.

"В любом случае, Курская область может стать для нас важным элементом обмена территориями, когда мы будем достигать цели в вопросе территориальной целостности", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото: телемарафон "Единые новости"

Готов ли Зеленский отказаться от должности ради мира в Украине

Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это будет необходимо для достижения мира в стране. Он подчеркнул, что его главный фокус сегодня состоит в обеспечении мира, а не во власти в течение десятилетий.

“Моя цель сейчас – это мир для Украины в 2025 году. Если для этого нужно уйти, я готов это сделать", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что он активно работает над гарантиями безопасности для Украины, рассматривая различные варианты, в частности, членство в НАТО, которое он считает самым дешевым вариантом безопасности для страны.

Планы США по завершению горячей стадии войны в Украине

По словам Владимира Зеленского, США стремятся завершить горячую стадию войны в 2025 году, но без помощи Украине это будет сложнее.

"Что касается войны в целом? Я считаю, что Соединенные Штаты Америки будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель и они будут все делать для этого. И поэтому я говорю, что делать все для этого, не помогая нам, это немного другой формат. Это то, с чего я начал. Мир через силу, но в направлении России, а не в другом направлении. Вот примерно так", – рассказал он.

Зеленский о помощи США

Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает 500 миллиардов как долг и даже не готова фиксировать 100 миллиардов. По его словам, гранты не являются долгами, и Украина не собирается принимать условия, противоречащие этой позиции.

"Теперь 500 миллиардов. Давайте сначала с цифрой разберемся. То есть я знаю, что у нас было 100. И это факт. Я не собираюсь признавать 500. Кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. При всем уважении, еще раз, при всем уважении к партнерам, но я настаиваю, потому что это правдивая ситуация. Абсолютно мы правы. И вторая ситуация, если честно, даже 100 миллиардов я не готов фиксировать", – рассказал Зеленский.

Также читайте Что Макрон передаст Трампу от Зеленского: президент ответил

Он отметил, что страна не должна признавать гранты как долги, ведь поддержка была предоставлена по соглашению с США, и это не обязательство возвращения.

"Объясню, почему. Потому что мы не должны признавать гранты как долги. Нравится это или не нравится, я договаривался с Байденом, и договаривался с Конгрессом Соединенных Штатов Америки, я благодарен Конгрессу, это была поддержка двух партий, и поддержка грантов — не может, это не долг, и не долг, и мы не должны отдавать долг. То есть вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг", — рассказал он.

По его словам, Украина готова к новому соглашению с США, где помощь оказывается с условием возврата с прибылью. Зеленский подчеркнул, что хотя это может быть неудобно, помощь нужна, и если условия изменятся, Украина согласится.

Будут ли критические последствия в Украине без помощи США

Президент Владимир Зеленский ответил, будут ли критические последствия в Украине без помощи Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что Украина рассчитывает, что помощь США не остановится. В то же время, по его словам, если это произойдет, Украина потеряет 20% от всей помощи.

"Критические последствия? Ну, представьте себе, что на 20% стало меньше помощи. Делайте выводы. Потому я и сказал, что мы рассчитываем, что она не остановится. Второе, мы проговариваем с новой моделью по увеличению со стороны Европы и по отдельному финансированию, по отдельному увеличению финансирования по Европе нашего внутреннего производства. Вот так на это смотрим. Ну и проводим некоторые переговоры с разными представителями не Европы. Мы проводим усиление Украины и возможность приобретения серьезных пакетов оружия. Там хороший результат, по моему мнению”, – рассказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото: телемарафон "Единые новости"

Какую угрозу представляет участие Северной Кореи в войне

По словам Владимира Зеленского, во время боевых действий на стороне РФ северокорейские военные приобретают опыт современной войны с использованием дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Это представляет угрозу партнерам Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это наибольший риск для партнеров — они (военные из Северной Кореи) знают все о дронах, о РЭБах, они все эти знания привозят в Северную Корею и, я думаю, они будут базировать новейшую подготовку северокорейской армии. Это большой риск для региона", – сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что в войне против Сил обороны Украины военный контингент Северной Кореи потерял более 4 тысяч военных. Из КНДР прибыло около полутора-двух тысяч новых северокорейских военных, которые должны пополнить те бригады, которые потеряли боеспособность. Кроме того, идет поставка из Северной Кореи в Россию артснарядов и ракет, которые государство-агрессорка активно использует в войне.

Почему Зеленский не подписал первое соглашение о редкоземельных металлах

По словам Владимира Зеленского, предложение не содержало никаких гарантий безопасности для Украины. Кроме того, оно фактически определяла это как способ погашения долга, а не равноправное партнерство, что стало ключевой причиной отказа. По его словам, соглашение должно быть частью более масштабного пакета гарантий безопасности для Украины.

"Прежде всего, что касается этого соглашения, как я всегда говорил, это началось с нашего плана победы, где мы считаем, что Россия захватывает наши территории, и мы должны все это оградить от оккупационных войск Российской Федерации. Также от их союзников", — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина потребовала гарантий безопасности. Он отметил, что Украина получила первый вариант соглашения, в котором не было никаких гарантий:

"Мы получаем первое соглашение, в котором не было гарантий безопасности. И здесь нет никакого скандала, просто он не отвечает запросу. То есть вопрос стоит так: давайте 50 на 50 все делить. Приблизительно так первое соглашение выглядело. Я сказал, что я не пойду на это, и не дам министрам подписать это".

Президент подчеркнул, что Украина не может просто делить ресурсы без понимания будущих последствий и без получения реальной помощи:

Зеленский ответил, приедет ли Трамп в Украину

Президент Владимир Зеленский ответил, приглашал ли президента США Дональда Трампа в Украину.

"Приглашал ли я президента Трампа? Всегда приглашаю. Всех наших контактов. Очень хотел бы, чтобы он был в Украине. Вы знаете, здесь был Келлог, также был министр финансов. И, безусловно, многие сенаторы, конгрессмены очень часто приезжают к нам. Да, и я бы очень хотел, чтобы он приехал. Но пока нам это не удалось, но не важно, он сюда приедет. Это лучше всего. Или я приеду в Вашингтон. Это тоже будет предметно", – сказал Зеленский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Зеленский ВЫПАЛИЛ ВСЕ, о чем ДОЛГО МОЛЧАЛ! КАЗУСЫ, ШУКИ и странные вопросы!

Читайте также: