Преступление в Днепре подпадает под юрисдикцию суда в Гааге: Зеленский заверил, что виновных накажут

Удар по Днепру, как и другие подобные удары России, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой. По состоянию на данный момент удалось спасти 39 человек, в том числе шесть детей.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

По его словам, в общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка.

СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар.

Зеленский заверил, что каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности.

Президент подчеркнул, что этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание. Это принципиальная задача для Украины и для наших партнеров. Я благодарю каждого, кто поддерживает наше государство на пути к справедливости", – подытожил глава государства.