Преступлений и аварий стало меньше: в полиции рассказали о результатах блекаута

В частности, на 3% стало меньше ограблений.

Во время аварийных отключений света в разных регионах Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября уровень преступности удалось снизить. На улицах появилось большее количество нарядов. Также усилены меры безопасности на дорогах

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что благодаря таким действиям удалось добиться результатов.

"Количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей", — рассказал Клименко.

Также стало меньше сообщений о:

мошенничестве (на 24%);

угоне транспортных средств (на 23%);

воровстве (на 7%);

ограблении (на 3%).

Также, по данным руководителя полиции, количество аварий на украинских дорогах уменьшилось на 13%. "На 22% меньше случилось автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах", — добавил он.

Напомним, в Украине со следующей недели привлекут к патрулированию улиц курсантов высших учебных заведений, подчиненных Министерству внутренних дел.

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