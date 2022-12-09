Преступная организация в Одессе: троим заместителям мэра сообщили о подозрении

Чиновников обвиняют в том, что за почти год работы они получили более 3,5 миллиона гривен неправомерной выгоды.

В пятницу, 9 декабря, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем заместителям городского главы Одессы Геннадия Труханова, которым инкриминируют участие в преступной организации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении говорится о первом заместителе городского главы Одессы Михаиле Кучуке, и.о. вице-мэра Олеге Брындаке и заместительнице мэра Светлане Бердреге.

"Поскольку местонахождение первого заместителя городского главы Одессы пока не известно, о подозрении ему сообщили заочно", — уточнили в НАБУ.

Следствием установлено, что преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Ее организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета.

В частности, и. о. заместителя городского главы Одессы – руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и член земельной комиссии получал ежемесячно не менее 15 тысяч долларов США за то, чтобы обеспечивать принятие земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам, а также о внесении изменений в бюджет города. Всего с ноября 2021 года по август 2022 года подозреваемый получил более 2,4 млн грн неправомерной выгоды.

Другие соучастники, по версии следствия, получили с марта по июль 2022 года 900 и 300 тысяч гривен соответственно.

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"Первый заместитель городского главы Одессы, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений - главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения преступной организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат. Подозреваемый также голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе Одессе и об изменениях в бюджет, отвечавших интересам преступной организации", — говорится в сообщении.

О подозрении в участии в преступной организации сообщили 6 лицам. Следствие устанавливает других участников преступной организации и ищет доказательства их коррупционной деятельности.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.

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